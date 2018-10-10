Sektörü buluşturan fuar

Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde 13 Ekim Cumartesi gününe kadar ziyaret edilecek fuarlara, 20 ülkeden 365 firma ve firma temsilciliği katılıyor. 7 salon ve açık alanda toplam 75 bin metrekare alanda düzenlenen fuarlara 300 binden fazla ziyaretçi bekleniyor. Traktörden tohuma, hayvancılık ekipmanlarından sulama sistemlerine, tarımsal mekanizasyondan zirai ilaçlama yöntemlerine kadar geniş ürün grubuyla dikkat çeken fuarlar, modern tarımın tüm süreçlerini gözler önüne seriyor. Fuarları değerlendiren Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Ülkemizde düzenlenen tüm tarım fuarları arasında 7 iklim kuşağına uygun ürün yelpazesinin sergilendiği tek fuar olma özelliği taşıyan fuarlar, bugün dev bir sektör buluşması haline geldi. Beş gün boyunca sektörün tüm yapı taşlarını Bursa’da buluşturacak fuarlarda, geniş ürün grubu içinde endüstri 4.0 ile gelen akıllı tarım uygulamalarını da görüyoruz. Ürün çeşitliliğinden toprağın işlenmesine, hasattan ilaçlamaya kadar tüm aşamaları kolaylaştıran teknolojiler, endüstri 4.0’la birlikte toprağı daha verimli hale getiriyor. Akıllı tarım uygulamalarının yer aldığı fuarların ülke ekonomisine katma değer sağlamasını hedefliyoruz” dedi.