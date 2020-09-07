Sektörün pandeminin etkisinden kurtulduğunu söyleyemeyiz

Gardet, sigorta sektörünün ilk 6 ayı için yaptığı değerlendirmede, “TSB’nin ilk 6 aylık verilerine bakıldığında hayat dışı şirketler 2019 yılının ilk yarısına göre yüzde 14.9 büyüme göstererek, ilk yarıyılı 32 milyar 897 milyon 685 bin 857 TL prim üretimi ile tamamlamış görünüyor. Ancak, pandeminin etkisinden kurtulduğumuzu yahut pandeminin sektöre olumsuz etkisi olmayacağını söylemek için erken olduğunu düşünüyorum” dedi.

Tüm sektör olarak süreci oldukça iyi yönettiklerini ve gerek hasar hizmetlerinde gerekse genel operasyonların devamlılığında iyi bir sınav verdiklerini belirten Gardet, “Kasko branşında pandeminin ilk dönemlerinde trafiğe az çıkılması, araç kullanımındaki azalma gibi durumlar hasar oranlarına olumlu yansıdı. Üretim olarak bakıldığında ise başta seyahat, inşaat, nakliyat branşları negatif etkilendi. Şirketler iş ortaklarını, aracılarını desteklemek adına satışları besleyecek kampanyalar, ödemelerde ek süre, ek komisyon gibi farklı paketlerle destek verdiler” diye konuştu.

Bütçe hedeflerimizin yüzde 95’ine ulaştık

“Gulf Sigorta olarak ilk 6 ayın sonunda üretim kısmında bütçe hedeflerimize yüzde 95 oranında ulaştık” diyen Gardet, şöyle devam etti: “Hemen hemen şirketin tamamının evden çalışma düzenine geçmiş olmasına rağmen bizi veya iş ortaklarımızı, dağıtım kanallarımızı ve sigortalılarımızı mağdur edecek, üzecek bir aksama yaşamadık. 1 Temmuz’dan itibaren haftalık gruplar halinde rotasyon sistemiyle ofise gelmeye başladık. Bütçe olarak hedeflerimizi tutturduk hatta bazı alanlarda hedef üzeri performans gösterdik, (kârlılık) ancak elbette ki prim üretiminde bütçe altı kaldığımız branşlar da oldu.”

Yeni poliçe ve yenilemelerde sıkışmalar olabilir

Gardet’in, sektöre ilişkin 2’inci yarıyıl öngörüsü ise şöyle: “Büyüme tek başına başarı kriteri değil. Enflasyon ve pandemiye ek olarak, döviz kurlarındaki tırmanış devam ederse hasar / prim kısmındaki etkileri de ana kalemler olarak değerlendirilmeli. Tabii süreç uzadıkça artacak diğer etkileri de düşünmekte fayda var. En fazla etkilenen sektörler olan turizm, havacılık, lojistik, küçük işletmeler, restaurantlar belli bir noktada sigorta programları ile ilgili de farklı kararlar vermek durumunda kalabilirler. Yeni iş hatta yenileme işler anlamında tıkanmalar, sıkışmalar görülebilir. Elbette, bu dönemde sigortanın iş devamlılığı anlamındaki önemini hatırlatmada tüm paydaşların üzerine düşen görevler var ve bizler hep birlikte bu süreci minimal etki ile yönetmek için çalışmaya devam ediyoruz.”



