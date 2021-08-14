Sel bölgesi uzaydan görüntülendi

Göktürk-1 tarafından uzaydan çekilen görüntüler MSB tarafından yayınlandı. Yayınlanan görüntülerde, Kastamonu ve Sinop’ta yaşanan sel felaketinden sonraki durum yer aldı ve görüntüler arama- kurtarma ekipleri ile paylaşıldı. MSB’den yapılan açıklamada "Uzaydaki gözümüz olan Göktürk-1 Keşif Uydumuz, Sinop ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketi sonrası bölgeyi uzaydan görüntüledi. Çekilen görüntüler arama- kurtarma ve hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldı" denildi.









DHA