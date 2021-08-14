Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Batı Karadeniz’deki sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 55’e yükseldiğini bildirdi. AFAD’dan Batı Karadeniz’deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu’da 46, Sinop’ta 8 ve Bartın’da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin tedavilerine de hastanelerde devam edildiği kaydedildi.

AA