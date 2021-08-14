Türkiye Sel bölgesinden acı haberler gelmeye devam ediyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Sel bölgesinden acı haberler gelmeye devam ediyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Türkiye

Sel bölgesinden acı haberler gelmeye devam ediyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu’da 46, Sinop’ta 8, Bartın’da 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

14 Ağustos 2021, Cumartesi 20:10 Son Güncelleme:
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Batı Karadeniz’deki sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 55’e yükseldiğini bildirdi. AFAD’dan Batı Karadeniz’deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu’da 46, Sinop’ta 8 ve Bartın’da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin tedavilerine de hastanelerde devam edildiği kaydedildi.

AA

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