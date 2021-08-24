Sel felaketinde denize dökülen tomruklar Samsun'a ulaştı
Sinop Ayancık'ta 11 Ağustos tarihinde meydana gelen sel felaketinde denize sürüklenen tomruklardan onlarcası Samsun'un Atakum ilçesi sahiline ulaştı.
24 Ağustos 2021, Salı 11:27 Son Güncelleme:
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Ayancık Orman İşletme depolarında bulunan yaklaşık 35 bin ton tomruk, 11 Ağustos'ta sel sularıyla Ayancık Deresi'nden denize taşındı. İlçeye 38 kilometre uzaklıkta İncirpınarı köyü sahiline vuran tomruklar, 6 kilometre boyunca yayıldı. Sahildeki tomrukların, görevlilerce toplanmasına devam ediliyor.
Öte yandan sel sularının denize taşıdığı onlarca tomruk komşu il Samsun'un Atakum ilçesinde sahile ulaştı. Kıyıya vuran tomrukların toplanması bekleniyor.