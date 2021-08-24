Türkiye Sel felaketinde denize dökülen tomruklar Samsun'a ulaştı

Sel felaketinde denize dökülen tomruklar Samsun'a ulaştı

Türkiye

Sel felaketinde denize dökülen tomruklar Samsun'a ulaştı

Sinop Ayancık'ta 11 Ağustos tarihinde meydana gelen sel felaketinde denize sürüklenen tomruklardan onlarcası Samsun'un Atakum ilçesi sahiline ulaştı.

24 Ağustos 2021, Salı 11:27 Son Güncelleme:
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Ayancık Orman İşletme depolarında bulunan yaklaşık 35 bin ton tomruk, 11 Ağustos'ta sel sularıyla Ayancık Deresi'nden denize taşındı. İlçeye 38 kilometre uzaklıkta İncirpınarı köyü sahiline vuran tomruklar, 6 kilometre boyunca yayıldı. Sahildeki tomrukların, görevlilerce toplanmasına devam ediliyor.

Öte yandan sel sularının denize taşıdığı onlarca tomruk komşu il Samsun'un Atakum ilçesinde sahile ulaştı. Kıyıya vuran tomrukların toplanması bekleniyor.


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