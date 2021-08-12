Türkiye Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Türkiye

Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu’da meydana gelen sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15’e yükseldiğini bildirdi.

12 Ağustos 2021, Perşembe 21:49 Son Güncelleme:
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AFAD’ın yazılı açıklamasında, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 15 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir" denildi. Ayrıca sel nedeniyle Sinop’ta 2 kişinin hayatını kaybettiği, Bartın’da ise kayıp 1 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

BAKAN KURUM SEL BÖLGESİNDE

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine geldi. Bakan Kurum, şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı’nda su seviyesinin yükselmesiyle birçok ev ve iş yerinin sular altında kaldığı ilçede, yetkililerden bilgi aldı. Sel felaketinin yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulunan Kurum, selden etkilenen vatandaşları dinledi. Bakan Kurum’un bölgedeki incelemelerinin süreceği belirtildi.

DHA-AA

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