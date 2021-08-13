Şiddetli yağışla gelen sel Batı Karadeniz'de felakete yol açtı. Kastamonu, Bartın ve Sinop kâbusu yaşadı. Sel önüne ne kattıysa aldı götürdü, o anlar hayatta kalma mücadelesine dönüştü. Bölgeden gelen görüntüler korkutucu. Sel felaketinde 27 kişi hayatını kaybetti, kurtarma çalışmaları aralıksız devam etti.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son olarak Kastamonu, Sinop ve Samsun çevreleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Uyarıya göre dün gece boyu devam eden yağışlar bugün öğle saatlerine kadar etkili olacak.

Yapılan uyarı şöyle:

"Yapılan son değerlendirmeler göre; Batı ve Orta Karadeniz'de halen devam eden gök gürültülü sağanak yağışların, Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop ve Samsun çevrelerinde gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak, bugün öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir."





İşte sel felaketinin yaşandığı Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki son gelişmeler...

09:20 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bozkurt'a gidiyor. Erdoğan afet bölgesini ziyaret edecek.

08.15 - Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketlerinde can kaybı 27'ye yükseldi.

02.48 - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, sel felaketiyle ilgili, "Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz" açıklamasında bulundu.





Bakan Soylu, "Bozkurt'ta arama, kurtarma çalışmalarında sona geldik diyebilmem mümkün. Hâlâ bu gece arama kurtarma ekiplerimiz tüm evlerde hem ses yöntemiyle hem de arama tarama yöntemiyle çalışmalarına devam ediyorlar. Bu arada ihbarlar var, bu ihbarlarla ilgili de çalışıyoruz. En son hemen yolun, derenin karşı tarafından 8 vatandaşımızı bir ihbar neticesinde alabilme kabiliyetine sahip olduk. Yani bu ilçe ikiye bölündü. Yani ilçenin diğer tarafıyla bu tarafı arasındaki iletişim, ulaşım bu sabah 05.00'e kadar yoktu. Şimdi ulaşım da bir köy yolu üzerinden sağlanabildi yani iki ayrı alanda, iki ayrı çalışma gerçekleştiriliyor."

01:54 - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel nedeniyle Kastamonu'da 15, Sinop'ta 2 kişinin hayatını kaybettiğini, Bartın'da kaybolan 1 kişiyi arama çalışmalarının da sürdüğünü bildirdi.

01.10 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketiyle ilgili, "Kastamonu Bozkurt'taki afet gerçekten Dereli'deki afetin katbekat fazlası. Biz hemen hızlı bir şekilde altyapı hasarlarını içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hasarlarının tespitlerini, yine üstyapılarımıza ilişkin hasar tespit çalışmalarımızı tüm ekibimizle birlikte başlattık." dedi. Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilçede gerçekleştirilen AFAD Koordinasyon Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı diledi.

23.28 - Sel felaketinin yaşandığı Sinop’ta sağanak kent merkezi ile Ayancık ve Gerze ilçelerine etkili oldu.

23.22 - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Toplamda 17 helikopter, 1512 personel, 357 araç ve iş makinası şu anda Ayancık, Türkeli ve çevre köylerinde faaliyet göstermektedirler." dedi. Karaismailoğlu, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesindeki incelemelerinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Ayancık ve Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde arama ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.

21.10 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki selde 17 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirdi. Erdoğan, selin etkili olduğu bölgelerde tüm kurum ve kuruluşlarla yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti.





SULAR 4 METREYİ AŞTI

Sel en çok Kastamonu’daki 5 bin 400 nüfuslu Bozkurt ilçesini vurdu. Yağışla birlikte ilçenin ortasından geçen Ezine Çayı taştı. İlçe merkezi tamamen suyla kaplandı. Su seviyesi bazı bölgelerde 4 metreye kadar yükseldi. Araçlar sel sularında sürüklendi. Birçok vatandaş bulundukları binalarda mahsur kaldı. Sel nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti. Ezine Çayı kenarında bulunan bir bina çökerken, yanında bulunan 2 binada ağır hasar oluştu. İlçede arama-kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etti. İlçe girişindeki akaryakıt istasyonunda afet koordinasyon merkezi kuruldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gece boyu burada çalışmaları takip etti, yetkililerden bilgi aldı.





HER ŞEY BEŞ DAKİKADA OLDU

Kastamonu'da çok sayıda vatandaş mahsur kaldı. Bazı vatandaşlar binaların çatılarından helikopterle tahliye edildi. Bazılarını da ekipler cam ve balkonlardan çıkardı. Bir binanın 2’nci katındaki balkondan 20 saat sonra kurtarılabilen Mustafa Şen, yaşadığı dehşeti “Lokantada yemek yerken bir anda sular yükseldi. 5 dakika içinde oldu her şey. Selin bastığı anda içeride mal sahipleri vardı, herhalde onlar hakkın rahmetine kavuşmuş. Ben o an kapıda kaldım. Sular tavan seviyesine çıkınca hemen daldım ve suyun üzerine çıktım. Oradan binanın 2’nci katından balkona çıktım. Balkondan da beni kurtardılar” dedi.





5 KÖPRÜ YIKILDI

Sel yüzünden Kastamonu’da 3, Bartın’da 2 köprü yıkıldı, birçok köprü de hasar gördü. Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından, Sinop ve Kastamonu’dan 6 helikopterle 353 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Bölgedeki gelişmeleri yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm imkanların seferber edilmesi ve selzedelerin yaralarının sarılması için talimat verdi. Erdoğan ayrıca dün gece Twitter’dan, sel felaketinde 17 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. Erdoğan açıklamasında, yaşanan sel felaketi nedeniyle 14 Ağustos Cumartesi günü yapılacak AK Parti 20. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinin de ertelendiğini bildirdi.



