Sel felaketinde yıkılan bir binanın müteahhidi adliyeye sevk edildi
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi olan ve İstanbul'da gözaltına alınan Mehmet Ö. Kastamonu'ya sevk edildi.
18 Ağustos 2021, Çarşamba 01:57 Son Güncelleme:
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Mehmet Ö. hakkında, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı çıkartılmıştı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Esenyurt'ta gözaltına alınan Mehmet Ö, emniyetteki işlemleri ve sağlık kontrolünün ardından Kastamonu'ya gönderildi.
Şüphelinin, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesinin alınacağı bildirildi.
AA
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