Sel felaketinin yaşandığı Düzce için sağanak uyarısı

Meteoroloji 9’uncu Bölge Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden alınan bilgiye göre sel felaketinin yaşandığı Düzce’de yarın (24 Temmuz) sabah 09.00 itibariyle sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağış şeklinde, akşam ve gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor.

Yağmurun yarın (24 Temmuz) geceden sabaha kadar ise kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor.

METEOROLOJİ UYARDI

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, yarın (24 Temmuz) ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi, diğer yerlerin az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

Yağışların, Kırklareli’nin kıyı kesimleri ile İstanbul’un batı çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor. Rüzgarın, Marmara’nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

DHA-AA