Sel mağrudu esnafa acil kredi müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla selden etkilenen esnafa, ilgili kuruluşumuz KOSGEB’in ‘Acil Destek Programı’ kapsamında 100 bin liraya kadar sıfır faizli ve 1 yıl geri ödemesiz kredi veriyoruz” dedi.

KOSGEB’E KAYITLI OLANLARA

Twitter’dan yaptığı açıklamada Eminönü Yeraltı Çarşısı esnafına yönelik ‘Acil Destek Kredisi Programı’ hazırladıklarını söyleyen Varank, “Çarşıdaki su baskınından etkilenen ve bu durumunu valilik ve kaymakamlık gibi ilgili resmi makamlardan belgeleyen, KOSGEB Veri Tabanı’na kayıtlı, güncel KOBİ Beyannamesi onaylı işletmelere finansal destek sağlayacağız” diye konuştu.

ÜST LİMİTİ 100 BİN LİRA

● Program kapsamında işletme başına sağlanacak kredi üst limiti 100 bin lira olacak.

● Faizsiz kredinin vadesi, ilk 12 ayı ödemesiz, kalanı 3’er aylık eşit taksitler halinde ödemeli olmak üzere 36 ay olacak.

● Müracaatlar, KOSGEB’in İkitelli OSB, Haliç ve Anadolu Yakası müdürlüklerine yapılabilecek.