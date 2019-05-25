Sel suları yıkmıştı... Tarihi köprü restore ediliyor

Gazipaşa’ya bağlı Kahyalar Mahallesi girişindeki Bıçkıcı Çayı üzerinde bulunan, Osmanlı öncesi Beylikler dönemine ait olduğu belirlenen tarihi Kahyalar Köprüsü sel suları nedeniyle yıkıldı.

Tarihi köprü Karayolları Genel Müdürlüğü’nce yatırım programına alınmış, bu çerçevede rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanmıştı. Tahmini 50-60 bin lira ödenek ayrılan, projesi tamamlanan ve yenileme ihalesi yapılan tarihi köprü için yüklenici firma tarafından çalışmalara başlandı.

Firma yetkililerince başlatılan çalışmada, ilk olarak tarihi köprünün doğal dokusunun bozulmaması için ilk yapımında kullanılan orijinal taşlar bulunarak tarihi dokuya uygun olarak şekillendiriliyor.

Yücel BULUT/GAZİPAŞA, (DHA)