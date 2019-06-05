Selahattin Alpay kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa’nın bugünkü konuğu Selahattin Alpay oldu. Peki, Selahattin Alpay kimdir? Selahattin Alpay kaç yaşında ve nereli? İşte Selahattin Alpay’ın hayatı ile ilgili detaylar…

SELAHATTİN ALPAY KİMDİR?

Selahattin Alpay 1950 yılında Malatya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Malatya’da, liseyi ise daha sonra Ankara Akşam Ticaret Lisesi’nde bitirdi.

1967 yılında Malatya Halk Eğitim Merkezi’nde ilk müzik çalışmalarına başladı. Hocaları Mehmet Yumrutepe ve Süleyman Sökmen’den ilk müzik eğitimini aldı. Aynı yıl ilk 45’liği olan “Emo suya gider eli boş gelir”i yaptı. Askere gittiği 1971 yılında kadar 4 adet 45’lik daha yaparak müzik çalışmalarına devam etti. Vatani görevini Manisa’da bando bölüğünde yaparken, şan ve nota dersleri aldı. Askerlik sonrası 1974’de bir kamu bankasında çalışmaya başladı. Aynı zamanda Ankara Halk Evi’nde Özcan Tamer yönetimindeki koroda görev aldı. Sonraki dönemde Nida Tüfekçi, Coşkun Güla gibi Türk Halk Müziği hocalarıyla çalışmalarını sürdürdü.

1975 yılında Ankara Radyosu Sanatçılık Sanatçılık Sınavı’nı kazandı. İlk uzunçalarını 1976 yılında kendi derlediği “Örenli Gelin” adlı türküyle yaptı.