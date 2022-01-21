Selahattin Beyazıt, Galatasaray’da iki dönem başkanlık yapmış ve büyük başarılara imza atmıştı. Aynı zamanda iş dünyasının da tanınmış isimlerinden olan Selahattin Beyazıt’ın ölüm haberi üzerine pek çok kişi ünlü ismin hayatını araştırmaya başladı…

GALATASARAY ESKİ BAŞKANI SELAHATTİN BEYAZIT KAÇ YAŞINDAYDI VE NEDEN ÖLDÜ?

Selahattin Beyazıt 91 yaşında hayata veda etti anacak şu an için ölüm nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

SELAHATTİN BEYAZIT KİMDİR?

Selahattin Beyazıt, 5 Temmuz 1931 tarihinde Doğubayazıt’ta dünyaya geldi. İş adamı, sanayici ve eski Galatasaray başkanı

1976 yılında gelir vergisi rekortmenleri arasında 3. sırada yer alan Selahattin Beyazıt Türkiye’nin en büyük sanayicileri arasına yer alıyor.

Toprak, metal ve otomotiv sanayinin yanı sıra, armatörlük de yapan Selahattin Beyazıt, Beyazıt Şirketler Topluluğu’nun yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyordu.

Türk Pirelli Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı da yürüten Selahattin Beyazıt oyuncak perakendecisi Toyiki'lerin de sahibi olan Murat Beyazıt'ın da babası. Çok sayıda gayrimenkulü bulunan Beyazıt, 1980 yılında M. Nuri Birgi ile birlikte Bad Aachen'de yapılan bilderberg toplantısına da katılmıştı.

Galatasaray'da 1969-1973 ve 1975-1979 yıllarında başkanlık görevi yapan Selahattin Beyazıt döneminde Galatasaray 3 Lig Şampiyonluğu, 2 TSYD Kupası, 2 Federasyon Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası olam üzere 9 kupa kazandı. Galatasaray Spor Kulübü'ne Riva Arazisini kazandıran ünlü isim İngiltere'den Brian Birch'ü Teknik direktör olarak getirdi. Takımı 2 yıl şampiyon yaptı.

Hasnun Galip'teki kulüp binasını yıktırıp yerine modern bir bina yaptıran Selahattin Beyazıt’ın ismi Galatasaray Üniversitesi'nin iki yakası arasındaki bağı sağlayan alt geçide verildi.