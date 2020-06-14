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Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'la ilgili ahlak dışı paylaşım yapan kişi gözaltına alındı

Siyaset

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'la ilgili ahlak dışı paylaşım yapan kişi gözaltına alındı

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ile ilgili sosyal medyada ahlak dışı ve cinsiyetçi paylaşımlar yapan V.M. Sakarya’da gözaltına alındı.

14 Haziran 2020, Pazar 13:46 Son Güncelleme:
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HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, sosyal medya sitesi Twitter'da V.M. tarafından hedef alındı. V.M.'nin paylaşımı sonrası sosyal medyada Başak Demirtaş'a çok sayıda destek mesajı geldi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da paylaşımı yapan kişiye tepki gösterdi.

Twitter'dan tepkisini dile getiren Bakan Gül, şu ifadeleri kullandı:

''Başak Demirtaş’a yönelik çirkin paylaşımı kınıyor, bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum. Bir insanın onuru, iffet ve haysiyeti her şeyin üzerindedir. Hukuk, bu terbiyesiz ve provokatif sözlere karşı gereğini yapacaktır.''

Paylaşımın ardından harekete geçen Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ''Söz konusu paylaşımlarda bulunan ve kimliği tespit edilen şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, soruşturma aşamaları hassasiyetle takip edilmektedir'' açıklaması yapıldı.

Başlatılan soruşturmada M.V. gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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