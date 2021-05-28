Siyaset Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davada verilen ceza belli oldu

Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davada verilen ceza belli oldu

Siyaset

Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davada verilen ceza belli oldu

Son dakika gelişmesi... HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davada verilen ceza belli oldu.

28 Mayıs 2021, Cuma 14:01 Son Güncelleme:
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HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'a yönelik sözlerinden dolayı 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DHA

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