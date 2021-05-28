Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davada verilen ceza belli oldu
Son dakika gelişmesi... HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davada verilen ceza belli oldu.
28 Mayıs 2021, Cuma 14:01 Son Güncelleme:
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HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'a yönelik sözlerinden dolayı 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
DHA
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