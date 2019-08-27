Mersin’de, kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan arabesk müzik sanatçısı Selahattin Özdemir, hayatını kaybetti. Bu acı haberin ardından internette Selahattin Özdemir kimdir? Selahattin Özdemir kaç yaşındaydı? sorusu merak ediliyor. İşte Selahattin Özdemir’in hayatına ilişkin bilgiler…

SELAHATTİN ÖZDEMİR KİMDİR?

80'li ve 90'lı yılların popüler arabesk müzik sanatçısı Selahattin Özdemir 1963 yılında Adana'da dünyaya geldi. 1982'de ilk albümüne imza atan sanatçı, günümüzde müzik dünyasında aktif olarak yer almadı. Mersin'de işletmecilik yaparak geçimini sağladı. Müzik yaşamı boyunca 20’nin üzerinde albüm yaptı.

Mozart'ın 21. piyano konçertosunu sözlü olarak yorumladı. Özdemir, gençlik yıllarında okuduğu ‘Yanlış Yerde Doğmuşum', 'Yaşamam Artık', ‘Esrar Perdesi' ve ‘Hem yaratıyorsun hem unutuyorsun’ isimli 4 şarkıdan dolayı pişmanlık duyup, Adana Devlet Güvenlik Mahkemesi’ne başvurmuş ve bu şarkıların albümlerinden çıkartılmasını ve radyolarda çalınmamasını talep etmişti.