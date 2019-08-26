Selahattin Özdemir yoğun bakımda!

Dün gece evinde rahatsızlanan Selahattin Özdemir, Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk belirlemede kalp krizi geçirdiği saptanan Özdemir, acildeki müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Aslen Adanalı olan Selahattin Özdemi'’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

20'nin üzerinde albüm yapan Özdemir, arabesk müzik severlerin karşısına 1982 yılında çıkmış, 'Yaşarken Ölenler', 'Sensiz de Olur', 'Aramızda Sıra Dağlar' gibi parçaları ile kısa sürede büyük hayran kitlesine ulaşmıştı.

DHA