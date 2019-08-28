Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde 3 gün önce rahatsızlanarak Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 56 yaşındaki Özdemir, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen sanatçı, dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

UZUN SÜRE GÖZYAŞI DÖKEREK BİRBİRİNE SARILDILAR

Özdemir’in yakınları ve sevenleri, ölüm haberi üzerine hastaneye gitti. Özdemir’in kardeşi Suat Özdemir ve ağabeyi Sabahattin Özdemir, ölüm haberinin ardından uzun süre gözyaşı dökerek birbirlerine sarıldı.

Suat Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ağabeyimin sağlığı gayet iyiydi. Geçen günlerde beni telefonla arayarak ’Nefesim kesiliyor’ dedi. O sırada kalp krizi geçiriyormuş. Ben de hemen sağlık ekiplerini evine yolladım. Önce özel bir hastaneye, oradan da sevkle Toros Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sevenlerinin başı sağ olsun. Türkiye büyük bir değerini kaybetti. Ölüm haberiyle birlikte kötü olduk. Uğraştık, çabaladık ama onu hayata döndüremedik." dedi.

BUGÜN MERSİN'DE DEFNEDİLECEK

Sanatçı için bugün merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde cenaze töreni düzenleneceğini belirten Özdemir, cenazenin Mersin’de defnedileceğini kaydetti.

AA