Selami Şahin uyarılara kulak asmadı dışarı çıktı

71 yaşındaki Selami Şahin, 60 yaşın üstündekilerin risk grubunda olması nedeniyle uzmanların yaptığı “Dışarı çıkmayın” uyarısını dikkate almadı. Corona virüs tehlikesi yüzünden sokakların boşalmasını fırsat bilen sanatçı önceki gün Bebek’te yürüyüş yaptı.

'Çok kızar, yanarım'

Yüz maskesini önce yarıya kadar indiren, sonra da çıkaran Selami Şahin 1 metrelik sosyal mesafe kuralını da ihlal etti. Hayranlarıyla sohbet etti, selfie çekti. Selami Şahin görüntülendiğini fark edince de “Aman eşim bunları görmesin. Bir dizi yasak koymuştu. Çok kızar, yanarım” dedi.