Magazin Selami Şahin uyarılara kulak asmadı dışarı çıktı

Selami Şahin uyarılara kulak asmadı dışarı çıktı

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Selami Şahin uyarılara kulak asmadı dışarı çıktı

Corona virüs tehlikesi yüzünden sokakların boşalmasını fırsat bilen Selami Şahin “Dışarı çıkmayın” uyarılarına rağmen Bebek'te yürüyüşe çıktı. Ali KESER / POSTA

22 Mart 2020, Pazar 07:01 Son Güncelleme:
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71 yaşındaki Selami Şahin, 60 yaşın üstündekilerin risk grubunda olması nedeniyle uzmanların yaptığı “Dışarı çıkmayın” uyarısını dikkate almadı. Corona virüs tehlikesi yüzünden sokakların boşalmasını fırsat bilen sanatçı önceki gün Bebek’te yürüyüş yaptı.

'Çok kızar, yanarım'

Yüz maskesini önce yarıya kadar indiren, sonra da çıkaran Selami Şahin 1 metrelik sosyal mesafe kuralını da ihlal etti. Hayranlarıyla sohbet etti, selfie çekti. Selami Şahin görüntülendiğini fark edince de “Aman eşim bunları görmesin. Bir dizi yasak koymuştu. Çok kızar, yanarım” dedi.

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