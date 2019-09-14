Selçuk Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye'nin ilk güdüm sistemini yaptık. O dönemde drone'lar bu kadar bilinen bir şey değildi. Biz F16 üretiyoruz ama uçuş sistemlerini yapmıyorduk. Bu yüzden önemliydi. Tabii o dönemde bunun SİHA'lara dönüşeceği tahmin edilemiyordu. Biz ama bu teknolojinin nereye gideceğini biliyorduk, inanıyorduk.

Türkiye İHA'ları dünyada ilk kullanan ülkelerden biri.

Adım adım ilk ürettiğimiz o küçük uçak, dünyada az ülkenin yapabildiği sınıfta uçakları üretmemize vesile oldu. Akıncı'nın babası o 2 metrelik küçük uçaktı. Ve Akıncı dünyanın kendi klasmanında en modern Silahlı İnsansız Hava Aracı olacak. Havadan havaya taarruz gücü olacak. Hava savunma radarlarının yerlerini tespit edebilecek.

Akıncı'nın ilk uçuşu yakın zamanda olacak. Test uçuşları bir süre devam edecek.

"SAVAŞ UÇAĞI ALABİLİYORSUNUZ İHA VE SİHA ALAMIYORSUNUZ"

Şayet politik ortam o gün uygun değilse bunların hiçbirini alamıyorsunuz. Mesela savaş uçağını alabiliyorsunuz değil mi ama İHA’yı SİHA’yı niye alamıyorsunuz? İHA’yla SİHA’yla mesela savaş açacak değilsiniz kimseye, terörle mücadelede kullanılacak. Savaş uçağı ama başka bir devlete karşı savaşta kullanılmak için alınıyor değil mi? Savaş uçağını alabiliyorsunuz İHA, SİHA vermiyor. Niye? Bir tek terörle mücadelede kullanılacak diye.

Geçenlerde tam gün motor testi yaptı. Bizim için çocuğun, bebeğin büyümeye başlaması gibi bir şey. Şimdi yeni doğdu gibi düşünün.