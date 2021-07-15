Türkiye Selçuk Bayraktar duyurdu! 15 Temmuz anısına havalanacak

Selçuk Bayraktar duyurdu! 15 Temmuz anısına havalanacak

Türkiye

Selçuk Bayraktar duyurdu! 15 Temmuz anısına havalanacak

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI'nın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına gökyüzüne "15" yazıp, hilal çizeceğini duyurdu.

15 Temmuz 2021, Perşembe 21:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayraktar AKINCI S-1, Çanakkale Saros Körfezi'nde yaptığı eğitim uçuşunda 15 Temmuz anısına gökyüzüne 15 yazacak ve hilal çizecek. Tüm Şehit ve Gazilerimize rahmet ve saygıyla... #TürkiyeGeçilmez" ifadelerini kullandı.

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), geçen hafta gökyüzünde 38 bin 39 feet (11 bin 594 metre) yüksekliğe çıkarak ve 25 saat 46 dakika havada kalarak, Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırmıştı.


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Beşinci 15 Temmuz
Murat Çelik
Hakan Çelik
Hatalardan ders çıkabildik mi?
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
5 yılın ardından 15 Temmuz
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Darbeciye mektup
Rauf Tamer
Şirin Sever
Plajda niye balık değil lahmacun yiyoruz?!
Şirin Sever
Banu Şen
Fındık diyarı Giresun/Piraziz
Banu Şen
Erkut Can
Lambda ile lambada yapıyoruz
Erkut Can
Murat Gülderen
CEO'ların evleri ne kadar akıllı?
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Bakan Pakdemirli'den orman yangını açıklaması