Selçuk Bayraktar duyurdu: Artık daha fazla yerde tutamadık

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter’da yaptığı paylaşımda prototipin orta irtifa testlerinin başarıyla sona erdiğini ifade ederken, "Hani nasıl desem; orta irtifada da akıyor... Semalarımızda hür ve özgür." notunu kullandı.

Paylaşımda Bayraktar, Akıncı PT-3’ün söz konusu testinin videosuna da yer verdi.

Bayraktar, 27 Mart’ta yaptığı paylaşımda da, "Akıncı PT-3'ü artık daha fazla yerde tutamadık. Bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamladı." açıklamasında bulunmuştu.







