Selçuk Bayraktar duyurdu: Artık daha fazla yerde tutamadık
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) üçüncü prototipinin (Akıncı PT-3) orta irtifa denemelerinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.
10 Nisan 2021, Cumartesi 22:21 Son Güncelleme:
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Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter’da yaptığı paylaşımda prototipin orta irtifa testlerinin başarıyla sona erdiğini ifade ederken, "Hani nasıl desem; orta irtifada da akıyor... Semalarımızda hür ve özgür." notunu kullandı.
Paylaşımda Bayraktar, Akıncı PT-3’ün söz konusu testinin videosuna da yer verdi.
Bayraktar, 27 Mart’ta yaptığı paylaşımda da, "Akıncı PT-3'ü artık daha fazla yerde tutamadık. Bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamladı." açıklamasında bulunmuştu.
https://twitter.com/Selcuk/status/1380866213857914887?s=20