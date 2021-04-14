Baykar Teknik Müdürü ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bazı haber sitelerinde çıkan Türkiye'nin Kanada'dan SİHA parçaları aldığına yönelik haberlere ilişkin tepki gösterdi. Selçuk Bayraktar açıklamasında “Kameranın yerlisini ASELSAN yıllar önce yaptı. Gayet başarılı görüyor, işaretliyor, yurt içi hatta yurt dışına dahi ihraç edildi” dedi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de yaptığı açıklamada, "Bize uygulanan yaptırımlara ve ambargolara gülüp geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

Kameranın yerlisini ASELSAN yıllar önce yaptı. Gayet başarılı görüyor, işaretliyor, yurt içi hatta yurt dışına dahi ihraç edildi. Ambargo sanki yeniymiş gibi sevinenlere söylüyorum; Yine de Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz...





'HİÇBİR ÜLKEYE BAĞLILIĞIMIZ KALMAMIŞTIR’

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise şunları söyledi:

Bize uygulanan yaptırımlara ve ambargolara gülüp geçiyoruz. Buna en iyi örneklerden birisi de ASELSAN tarafından üretimini başlattığımız İHA kamerası CATS. Bu konuda hiçbir ülkeye bağlılığımız kalmamıştır.

Bu durum bize ve milletimize bir kez daha gösterdi ki, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü şekilde yoluna devam eden Savunma Sanayiimiz, uluslararası aktörlerin tutarsız uygulamalarıyla mücadelesine devam edecektir.

TAM BAĞIMSIZ SAVUNMA SANAYİİ HEDEFİMİZDEN DÖNDÜREMEYECEKLER

Bu ambargolarla neye ihtiyacımız olduğunu, hangi ürünü millileştirmemiz gerektiğini daha iyi görüyor ve çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Bu açıdan o ülkelere ayrıca teşekkür ediyoruz. Hiç kimse bizi Tam Bağımsız Savunma Sanayii hedefimizden döndüremeyecektir.