Selçuk Bayraktar, Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA), Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimat töreninin ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

"3 ülkenin arasına girmiş olduk"

AKINCI'nın yıllardır üzerinde çalıştıklarını bir hava aracı olduğunu dile getiren Bayraktar, "Türkiye'nin stratejik en büyük insansız hava aracı. Dünyada sadece birkaç ülke var bu sınıfta insansız hava aracı geliştirebilen. 3 ülkenin arasına girmiş olduk. Bizim ekibimiz çok genç 13 farklı mühendislik dalında 1500 kişilik bir ekibimiz var. Yaş ortalaması 30 diyebilirim. Türk mühendisliğinin bir anlamda imkan verildiğinde gayret ve azimle çalıştığında neler yapabileceğinin göstergesi." diye konuştu.

Bayraktar, dünyada bütün yeni işleri gençlerin yaptığına dikkati çekerek, AKINCI'nın da bu eserlerden biri olduğunu vurguladı.

"Artık insansız savaş uçağımızı da yapabiliriz"

Buradan edindikleri tecrübeyle insansız savaş uçağına da çalıştıklarını anlatan Bayraktar, şöyle devam etti:

"AKINCI 4 yıl sürdü. Bunun yanında insansız savaş uçağı projesi yaklaşık 10 yıllık hayalimiz. AKINCI'yı bugün askere uğurladıktan sonra çok daha büyük özgüvenle diyebiliriz ki artık insansız savaş uçağımızı da yapabiliriz. Bir yandan da AKINCI'nın seri imalatı da devam ediyor. Bugün itibarıyla 9. hava aracını ürettik ama bunların hepsi seri üretim hava aracı değil. Bir kısmı prototip araçlar. Hızla devam ediyor seri üretim. Bayraktar TB2, 10 ülkeden fazla ihracat sözleşmesi imzaladı. Türkiye hariç 4 ülkede uçuyor. Biz zaman zaman talepleri yetiştirmekte zorlanıyoruz. AKINCI tabii ki çok daha stratejik platform olduğundan biz ilk tasarlamaya başladığımızda ve projenin ilerleyen safhalarında çok daha fazla ilgi gördü. Öncelikle kendi üretimimizi tamamlayıp, uçağı kalifiye edip, seri üretime hazır hale getirerek o talepleri değerlendireceğimizi söylemiştik. AKINCI'ya da ciddi bir talep var. Tahminim çok daha fazlası olacaktır. Daha üst sınıfta ve çok az bulunan bir hava aracı."

Bayraktar, 9 AKINCI'nın 3-4 tanesinin prototip olduğunu belirterek, 5. seri üretimin hattan indiğini söyledi.

Ayda 1-2 hava aracı üretebildiklerini aktaran Bayraktar, hattın da hızlanabileceği bilgisini verdi.

Bayraktar, bu gibi ürünlerde geliştirme faaliyetinin daha fazla zaman aldığını dile getirerek, "Bayraktar TB2'de de böyleydi. Yüzlerce hava aracı üretmek bir tarafa o hava araçlarını geliştirecek tüm tasarımlarını yapmak ve bütün mühendislik alanlarındaki tasarımlarını bitirip kalifiye etmek çok daha büyük emek gerektiriyor. AKINCI'da da üretimi hızlandırmak nispeten daha kolay." değerlendirmesinde bulundu.

İnsansız savaş uçağı

Bayraktar, insansız savaş uçağı hakkında ise şu bilgileri paylaştı:

"İnsansız savaş uçağımız... AKINCI'da 100'den fazla bilgisayar var ve bunları biz tasarladık. Aslında bu uçan bir robot. Bir taraftan baktığımızda kocaman gövdesi var ama bizim için kompleks bilgisayarlardan oluşan dijital bir robot. Bugüne kadar geliştirdiğimiz tüm sistemleri bir anlamda başka bir vücuda aktarıyoruz insansız savaş uçağı yaparken. Dolayısıyla bizim için bir adaptasyon meselesi sadece. Yazılımları belli oranda değişecek ve insansız savaş uçağını uçuracak."

Bayraktar TB3'ün, TB2'den daha büyük olacağını da aktaran Selçuk Bayraktar, kısa pistli gemilerden iniş kalkış yapabileceğini anlattı.

Bayraktar, TB3'te ön tasarım aşamasının biraz daha ilerisinde olduklarını ifade ederek, sürecin devam ettiğini söyledi.

TB3'ün ilk uçuşunu 2022'de yapmak istediklerini bildiren Bayraktar, "Aslında gövdesini tasarlıyoruz. Uçuş bilgisayarları TB2'den aktarılacak. Yazılım adapte edilecek. AKINCI'dan da bazı sistemler aktarılacak. Nispeten bizim için gövdeyi geliştirip kalifiye etmek olacak. Önemli hususlardan biri de TB2'de kullanılan motor çok basit. TEI, çok güzel bir motor yaptı. Dizel. O motor TB3'ün performansı açısından önem arz ediyor. Yüksek performanslı bir motor. Havacılıkta rafta hazır motorlar yok." diye konuştu.

Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın daha stratejik görevlerde kullanılacağını dile getirerek, "Çok daha geniş bir yelpazede mühimmat ailesini taşıyabiliyor. Havadan yere, seyir füzesi, havadan havaya dahil bütün mühimmatları taşıyabiliyor. Görev kapasitesi çok yüksek. Diğer savaş uçaklarıyla insansız olması sebebiyle insanlı uçaklarla yapılamayan görevleri de yapabiliyorsunuz." dedi.

CNN TÜRK'TE AÇIKLAMA YAPTI

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, CNN TÜRK'te açıklamalarda bulundu. Bayraktar yaptığı açıklamada, "AKINCI yüksek irtifa, uzun süre havada kalan çok geniş bir yelpazede görev yapan insansız hava aracı. Dünyada bunu yapan sadece 3 ülke var. Ülkemizde artık bu teknolojide dünya liginde." dedi.

Bayraktar'ın açıklamaları şöyle; Bir taraftan AKINCI güvenlik güçlerimize teslim oldu bir taraftan kursiyerlerimiz mezun oldular. Dolayısıyla iki kutlama bir aradaydı. AKINCI'yı artık askere uğurlamış olduk.

AKINCI yüksek irtifa, uzun süre havada kalan çok geniş bir yelpazede görev yapan insansız hava aracı. Dünyada bunu yapan sadece 3 ülke var. Ülkemizde artık bu teknolojide dünya liginde. AKINCI 6 ton kalkış ağırlığına sahip. AKINCI bizlerin tasarladığı bin 500 kişilik gencecik ekipten bahsediyoruz. Yıllardır mücadele ede ede sabahlara kadar çalışa çalışa her aşaması tasarlandı. Tümüyle Türk mühendisinin yüzde yüz milli tasarım. İnsansız hava araçlarında ülkemizin yaptığı en gelişmiş sistem.

AKINCI İSMİ NEREDEN GELİYOR?

AKINCI ismini savunma sanayi başkanlığı seçti. Bizim isim çok hoşumuza gitti. AKINCI tarihimizde de önemli bir figürü temsil ediyor. Bugüne kadar bin 100'e yakın eğitim sortisi yaptık. İlk uçuşunu 2019'da yapmıştı. Geliştirme süreci en uzun süren süreç. Yaklaşık 4 yıldır bu projeye çalışıyoruz.

En başta keşif görevini yürütüyorlar. Hava savunma tehdididin olduğu görevleri çok daha düşük riskle yapıyorlar içinde insan olmadığı için. AKINCI en üst sınıf. Binlerce kilometre öteye gidip bir odada oturuyorsunuz. AKINCI binlerce kilometre öteye gönderip füzesini fırlatıyor. Bütün mühimmatlar birer robot gibi akıllı mühimmatlar. Binlerce kilometredeki hedefe görev yapabiliyor. Bütün karmaşık görevleri hepsini yapabilecek bir platform.

AKINCI bir üst sınıf insansız hava aracı sistemi olduğundan ilgi daha fazla.



