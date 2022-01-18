Türkiye Selçuk Bayraktar'dan ABD'li akademisyene tepki: Utanmanız gereken yaptığınız katliamlardır

Selçuk Bayraktar'dan ABD'li akademisyene tepki: Utanmanız gereken yaptığınız katliamlardır

Türkiye

Selçuk Bayraktar'dan ABD'li akademisyene tepki: Utanmanız gereken yaptığınız katliamlardır

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Massachusetts Institute of Technology'de fizik profesörü olan ABD'li Max Tegmark’ın açıklamalarına sert tepki gösterdi. Bayraktar, "Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır. Biz topraklarımızı geri aldık. Bundan da ancak gurur duyarız!" paylaşımında bulundu.

18 Ocak 2022, Salı 01:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Selçuk Bayraktar, "MIT'de görevli ismini ilk defa duyduğum sözüm ona bir akademisyen, Karabağ Hrkt. döneminde, bir mülakatta 'Selçuk Bayraktar'a eğitim verdiğimiz için utanıyoruz' demiş. Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır. Biz topraklarımızı geri aldık. Bundan da ancak gurur duyarız!" ifadelerini kullandı.


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Sarıgül: Taksi sorunu bir günde çözülür
Hakan Çelik
Murat Çelik
Tarikat- Cemaat gündemi
Murat Çelik
Oral Çalışlar
İhtiyaç militan bir muhalefet mi?
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
İyi haber
Rauf Tamer
Banu Şen
6 bin yıllık tarihi, 7.5 milyon yıllık doğasıyla Kayseri
Banu Şen
Şirin Sever
'Diva'lık alışkanlıkları yaktı askerlerin başını!
Şirin Sever
Erkut Can
Kara’nın karasını yaşadık
Erkut Can
Murat Gülderen
Evli çiftlerin 'Cep'le imtihanı
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İki gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu