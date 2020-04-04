Türkiye Selçuk: Çocukların corona virüs tepkisidir

Selçuk: Çocukların corona virüs tepkisidir

Türkiye

Selçuk: Çocukların corona virüs tepkisidir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukların ağlayarak, huysuzlanarak verdiği tepkilerin normal olduğunu bu durumun corona virüs tepkisi olduğunu açıkladı.

04 Nisan 2020, Cumartesi 14:09 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukların büyük bir değişim içinde olduğunu belirterek, "Ağlayarak, huysuzlanarak, sıkılarak tepki vermeleri normal. Bu durum, çocukların corona virüs tepkisidir. Lütfen çatışmayın ve kendilerini ifade etmelerine izin verin" dedi.

Bakan Ziya Selçuk, Twitter hesabından 'Ziya Öğretmen' imzasıyla paylaştığı mesajda, çocukların corona virüs salgını karşısında verdikleri tepkilere dikkat çekti. Velilere çocuklarıyla çatışmamaları yönünde tavsiyede bulunan Selçuk, "Çocuklarımız büyük bir değişimin içindeler. Sokak yok, okul yok, öğretmen yok, gelen giden yok, gezmek yok. Sizin kaygınız istemeden de olsa onlara geçiyor ve onlar her değişimi baştan ayağa bir duygu olarak hissediyor. Ağlayarak, huysuzlanarak, sıkılarak tepki vermeleri normal. Bu durum, çocukların koronavirüs tepkisidir. Lütfen çatışmayın ve kendilerini ifade etmelerine izin verin" ifadelerini kullandı.


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