Kaptan Selçuk Elibol’un Çin’in Tianjin Limanı’nda Mathilde Oldendorff gemisinin çarmıhından düşerek hayatını kaybetmesi, denizcilere koronavirüs nedeniyle konulan liman yasağını gündeme getirdi.

Türk Uzak Yol Gemi Kaptanları Derneği (TÜRKKAPDER) Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akbulut, Selçuk Kaptan’ın ölümünün ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"ÇİNLİ YETKİLİLER DRAFT OKUMAK İÇİN BİLE YASAKLAYINCA..."

“Gemilerde yükleme ve tahliye operasyonlarında geminin draftını (suya batma oranı) okumak için sahile inmek zorundasınız. Çinli yetkililer gemi personelinin draft okumak için bile olsa gemiden inmesini yasaklayınca Selçuk Elibol da mecburen pilot çarmıhını kullanarak drafta bakmak zorunda kalmış. Son 2 yıldır pandemiden dolayı zaten zor günler geçiren gemi personeli özellikle Çin gibi bazı ülke limanlarının sert tutumları dolayısıyla daha da zorlanmakta. Dünyanın her yerinde her ne olursa olsun, sıkıyönetim ve terörün olduğu ülkelerde bile draft okumak için gemi personeline izin verilmektedir.

DÜNYAYA ANLATACAĞIZ

Tüm dünya yetkililerinden isteğimiz, zor olan mesleğimizi daha da zorlaştırmayın. Aylarca denizlerde olup bir de limanlara gelen gemilerde gemi personeline hapis hayatı yaşatmayın. Bu son olayı üyesi olduğumuz Uluslararası Gemi Kaptanları Derneği IFSMA’ya da taşıyacağız. Vefat eden meslektaşımıza Allah’tan rahmet dileriz.”

10 METREDEN DÜŞMÜŞTÜ

Alman Oldendorff şirketinin 300 metre boyundaki Liberya bayraklı gemisi Matilde Oldendorff’un kaptanı olan Selçuk Elibol geçtiğimiz cuma günü Çin’in Tianjin Limanı’na yanaşmıştı. Gemi yüklendikten sonra draft (geminin ne kadar suya battığı) bildirmesi zorunluydu. Çinli yetkililer Koronavirüs tedbirleri nedeniyle gemiden kimsenin inmesine izin vermedi. Elibol çarmıhla (geminin yanından sarkıtılan ipli merdiven) geminin ön kısmındaki draft çizelgesini okumak için aşağı sarktı. Bu sırada dengesini kaybeden Elibol yaklaşık 10 metreden limanın beton zeminine düşerek hayatını kaybetmişti.

Hürriyet- Eyüp Serbest



