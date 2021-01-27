Selçuk Özdağ saldırısında 4 gözaltı daha

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Gelecek Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın 15 Aralık günü fiziki saldırıya ilgili olarak 27 Aralık günü 4 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheliler, Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecektir’’ denildi.

ANKARA (İHA)







