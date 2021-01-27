Siyaset Selçuk Özdağ saldırısında 4 gözaltı daha

Selçuk Özdağ saldırısında 4 gözaltı daha

Siyaset

Selçuk Özdağ saldırısında 4 gözaltı daha

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın uğradığı fiziki saldırı sonucu 4 şüphelinin daha gözaltına alındığını duyurdu.

27 Ocak 2021, Çarşamba 19:24 Son Güncelleme:
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Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Gelecek Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın 15 Aralık günü fiziki saldırıya ilgili olarak 27 Aralık günü 4 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheliler, Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecektir’’ denildi.

ANKARA (İHA)

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