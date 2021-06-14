Selçuk Tekay, Vefa Lisesi’nden mezun olduktan sonra konservatuvar eğitimini tamamladı, ardından da Feridun Darbaz, Teoman Önaldı ve Emin Ongan, gibi hocalarla çalıştı. Doğuştan gelen müzik yeteneği ve disiplinli çalışmalarının ardından başarılı işlere imza atan Selçuk Tekay, Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Emel Sayın, Muazzez Abacı ve Bülent Ersoy gibi birçok ünlü ismin albüm ve sahne çalışmalarını yönetti.

SELÇUK TEKAY KİMDİR? İŞTE BİYOGRAFİSİ VE ESERLERİ

Selçuk Tekay, 1953 senesinde Kars Kağızman'da dünyaya gözlerini açtı, lise eğitimini ise meşhur Vefa Lisesi’nde tamamladı. Konsevatuvar eğitiminin ardından Feridun Darbaz, Teoman Önaldı ve Emin Ongan, gibi hocalarla çalışan Selçuk Tekay, 100'e yakın albümün yönetmenliğini üstlendi. Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Emel Sayın, Muazzez Abacı ve Bülent Ersoy gibi birçok ünlü sanatçının hem albüm hem de sahne çalışmalarını yönetti.

3 yıl üst üste Altın Kelebek Yılın Bestecisi Ödülü’ne layık görülen Selçuk Tekay, bu ödüllerini 1991 senesinde, “Vurgun”, 1992’senesinde "Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda" ve "Yorgunum Dostlarım" isimli besteleriyle aldı.

Keman virtüözü ve ünlü besteci Selçuk Tekay'ın besteleri arasında; ''Unuturum Diye Yorma Kendini'', ''Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda'', ''Vurgun'', ''Aradığın Aşkı Buldun mu'' ve ''Yorgunum'' gibi şarkılar yer alıyor.

SELÇUK TEKAY NEDEN VEFAT ETTİ?

68 yaşında hayata veda eden Selçuk Tekay’ın vefat nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Bir dönem brilikte çalıştığı ünlü isim Emel Sayın, Tekay’ın vefatının ardından üzüntüsünü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla dile getirdi. Sayın mesajında “Söyleyecek söz bulamıyorum, çok ama çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun Selçuk Tekay. Ailene ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.” ifadelerini kullandı.