Koronavirüse yakalanan ve tedavi gördüğü özel bir hastanede yoğun bakımda entübe edilen Selçuk Tektaş bu gece hayatını kaybetti. Peki, Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş kimdir, kaç yaşında? İşte, Selçuk Tektaş'ın hakkında merak edilenler..

SELÇUK TEKTAŞ KİMDİR?

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş 12 Mayıs 1980 doğumlu. Evli ve iki kız babası olan Tektaş, 2009 yılında Merve Tektaş ile evlendi ve şarkıcı Alişan'ın menajerliğini yapıyordu.



