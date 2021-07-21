Magazin Selçuk Tektaş hayatını kaybetti! Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş kimdir?

Selçuk Tektaş hayatını kaybetti! Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş kimdir?

Magazin

Selçuk Tektaş hayatını kaybetti! Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş kimdir?

Şarkıcı Alişan'ı yıkan ölüm haberi. Uzun süredir hastanede koronavirüs tedavisi gören kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti. Bu acı haber sonrası, Selçuk Tektaş kimdir sorusu merak ediliyor. İşte, Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın hakkında merak edilenler..

21 Temmuz 2021, Çarşamba 02:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Koronavirüse yakalanan ve tedavi gördüğü özel bir hastanede yoğun bakımda entübe edilen Selçuk Tektaş bu gece hayatını kaybetti. Peki, Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş kimdir, kaç yaşında? İşte, Selçuk Tektaş'ın hakkında merak edilenler..

SELÇUK TEKTAŞ KİMDİR?

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş 12 Mayıs 1980 doğumlu. Evli ve iki kız babası olan Tektaş, 2009 yılında Merve Tektaş ile evlendi ve şarkıcı Alişan'ın menajerliğini yapıyordu.

İlgili Haberler
Alişan'ı yıkan ölüm haberi! Kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti


Yazarlarımızdan
Mehmet Coşkundeniz
Aşkla ilgili en çok sorulan sorular
Mehmet Coşkundeniz
Filiz Özkol
20 Temmuz 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Öner Döşer
19 Temmuz haftasına astrolojik bakış: İdealler için mücadele verme zamanı!
Öner Döşer
Hande Kazanova
19 Temmuz haftası burçlar
Hande Kazanova
Suna Akyıldız
Anadolu'da bir kızım var
Suna Akyıldız
Gökçen Erdoğan
Hamilelikte seks
Gökçen Erdoğan
Şirin Sever
Sivrisinek küçük ama etkisi maşallah büyük!
Şirin Sever
Uğur Alkapar
71 yıldır Harbiye
Uğur Alkapar
Funda Duru
İnsanlar uyurken yapılan sanat: Grafiti
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Helin Avşar bu defa çok abarttı