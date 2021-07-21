Magazin Selçuk Tektaş kimdir? Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş, kaç yaşında ve neden öldü?

Selçuk Tektaş kimdir? Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş, kaç yaşında ve neden öldü?

Magazin

Selçuk Tektaş kimdir? Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş, kaç yaşında ve neden öldü?

Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş’ın ölüm haberi herkesi üzüntüye boğdu Selçuk Tektaş, haftalar önce yoğun bakıma kaldırılmış, Alişan Acun’un programında kardeşi için Türk milletinden dua istemişti. Gece saatlerinde gelen ölüm haberini Mehmet Ali Erbil sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

21 Temmuz 2021, Çarşamba 09:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Alişan’ın kardeşi ve menajeri Selçuk Tektaş, haftalardır yoğun bakımda tedavi görüyordu ancak genç adam mücadeleyi kaybetti ve hayata gözlerini yumdu. Magazin dünyasını yasa boğan ölüm haberinin ardından pek çok kişi, Selçuk Tektaş kimdir? Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş, kaç yaşında ve neden öldü? araştırması yapmaya başladı…


ALİŞAN’IN KARDEŞİ SELÇUK TEKTAŞ, KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Alişan’ın kardeşi ve menajerliğini yapan Selçuk Tektaş hakkında medyada çok fazla bilgi bulunmuyor. Kameraların önünde olmayı tercih etmeyen Tektaş, 12 Mayıs 1980 tarihinde dünyaya gelmişti, 41 yaşındaydı.

2009 yılında Merve Tektaş ile evlenen Selçuk Tektaş 2 kız çocuğu babasıydı.

Tüm dünyayı etkisi altına alana koronavirüse yakalanan Tektaş, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Hem kardeşi hem de menajeri olan Selçuk Tektaş’ın hastalığından büyük üzüntü duyan Alişan, Survivor 2021 finalinde Acun’dan rica etmiş ve Türk halkından dua istemişti.

Gece saatlerinde durumu ağırlaşan Selçuk Tektaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen 41 yaşındayken Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Vefat haberini ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
21 Temmuz 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
İyi bayramlar
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Aşkla ilgili en çok sorulan sorular
Mehmet Coşkundeniz
Öner Döşer
19 Temmuz haftasına astrolojik bakış: İdealler için mücadele verme zamanı!
Öner Döşer
Hande Kazanova
19 Temmuz haftası burçlar
Hande Kazanova
Suna Akyıldız
Anadolu'da bir kızım var
Suna Akyıldız
Gökçen Erdoğan
Hamilelikte seks
Gökçen Erdoğan
Şirin Sever
Sivrisinek küçük ama etkisi maşallah büyük!
Şirin Sever
Funda Duru
İnsanlar uyurken yapılan sanat: Grafiti
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Amerikalı oyuncu Jessica Michel Serfaty Bodrum’da…