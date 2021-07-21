Alişan’ın kardeşi ve menajeri Selçuk Tektaş, haftalardır yoğun bakımda tedavi görüyordu ancak genç adam mücadeleyi kaybetti ve hayata gözlerini yumdu. Magazin dünyasını yasa boğan ölüm haberinin ardından pek çok kişi, Selçuk Tektaş kimdir? Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş, kaç yaşında ve neden öldü? araştırması yapmaya başladı…





ALİŞAN’IN KARDEŞİ SELÇUK TEKTAŞ, KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Alişan’ın kardeşi ve menajerliğini yapan Selçuk Tektaş hakkında medyada çok fazla bilgi bulunmuyor. Kameraların önünde olmayı tercih etmeyen Tektaş, 12 Mayıs 1980 tarihinde dünyaya gelmişti, 41 yaşındaydı.

2009 yılında Merve Tektaş ile evlenen Selçuk Tektaş 2 kız çocuğu babasıydı.

Tüm dünyayı etkisi altına alana koronavirüse yakalanan Tektaş, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Hem kardeşi hem de menajeri olan Selçuk Tektaş’ın hastalığından büyük üzüntü duyan Alişan, Survivor 2021 finalinde Acun’dan rica etmiş ve Türk halkından dua istemişti.

Gece saatlerinde durumu ağırlaşan Selçuk Tektaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen 41 yaşındayken Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Vefat haberini ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.



