Şarkıcı Alişan'ın menajeri ve kardeşi Selçuk Tektaş, genç yaşta vefat ederek hem sanat camiasını hem de sevenlerini yasa boğdu. Önceki gün gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanan Selçuk Tektaş'ın vefatı nedeniyle derinden sarsıntı yaşayanlardan biri de sanatçı Seda Sayan oldu.

SAHNE ALMAYACAK

Herkesi üzen vefatın ardından radikal bir karara imza atan Seda Sayan, yas tutması nedeniyle Ağustos ayının ortasına kadar herhangi bir konser veya eğlence etkinliğinde sahne almayacağı bilgisini paylaştı.

"İÇİMDEN ÖYLE GELDİ"

Selçuk Tektaş'ın vefatı nedeniyle çok etkilendiğini belirten Seda Sayan, "İçimden öyle geldi. Fazla etkilendim. Bodrum'dayım. Misafirlerim var. Sadece onları yemeğe götürüyorum. Hassas davranıyorum" dedi.



