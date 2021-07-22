Magazin Selçuk Tektaş'ın vefatından etkilenen Seda Sayan'dan radikal karar

Selçuk Tektaş'ın vefatından etkilenen Seda Sayan'dan radikal karar

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Selçuk Tektaş'ın vefatından etkilenen Seda Sayan'dan radikal karar

Alişan'ın 38 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş'ın koronavirüs nedeniyle vefat etmesi nedeniyle yas içinde olduğunu belirten Seda Sayan, Ağustos ayının ortasına kadar eğlence programlarına çıkmayacağını belirtti.

22 Temmuz 2021, Perşembe 22:29 Son Güncelleme:
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Şarkıcı Alişan'ın menajeri ve kardeşi Selçuk Tektaş, genç yaşta vefat ederek hem sanat camiasını hem de sevenlerini yasa boğdu. Önceki gün gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanan Selçuk Tektaş'ın vefatı nedeniyle derinden sarsıntı yaşayanlardan biri de sanatçı Seda Sayan oldu.

SAHNE ALMAYACAK

Herkesi üzen vefatın ardından radikal bir karara imza atan Seda Sayan, yas tutması nedeniyle Ağustos ayının ortasına kadar herhangi bir konser veya eğlence etkinliğinde sahne almayacağı bilgisini paylaştı.

"İÇİMDEN ÖYLE GELDİ"

Selçuk Tektaş'ın vefatı nedeniyle çok etkilendiğini belirten Seda Sayan, "İçimden öyle geldi. Fazla etkilendim. Bodrum'dayım. Misafirlerim var. Sadece onları yemeğe götürüyorum. Hassas davranıyorum" dedi.


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