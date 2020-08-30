Selçuk Tepeli Fatih Portakal’ın yerine FOX Ana Haberi sunacak!

FOX Ana Haber Spikeri Fatih Portakal'ın istifasının ardından yerine gelecek ismin Selçuk Tepeli olacağı kesinleşti. Selçuk Tepeli 7 Eylül Pazartesi akşamı saat 19.00'dan itibaren FOX Ana Haber'i sunmaya başlayacak. Peki Selçuk Tepeli kimdir? İşte Selçuk Tepeli ile ilgili merak edilenler...

FOX TV Ana Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli, birçok medya kuruluşunda yöneticilik yapmıştır. Son olarak Habertürk TV genel yayın yönetmenliği görevini yürütüyordu. 1974 yılında İstanbul'da doğan Selçuk Tepeli, Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. Selçuk Tepeli, IEP Rennes'de Avrupa Birliği Avrupa'da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine mastırını yaptı. Medya sektöründe Aktüel ve Newsweek Türkiye dergisi yayın yönetmenliğini yapan Selçuk Tepeli, Habertürk yayın danışmanlığı, Gazete Habertürk Hafta Sonu ekleri genel yayın yönetmeni görevlerini yürüttü.

Habertürk TV'de Ceyda Karan'la birlikte Eksen adlı programı yapan Selçuk Tepeli, Fatih Altaylı'nın görevi bırakmasından sonra Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinde bulundu.