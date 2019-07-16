Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü "Üniversitemizin belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır." diyerek ilan yayınladı.

İlan sonrası başvuruların nasıl yapılacağı araştırılmaya başlandı.