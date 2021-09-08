Selçuk Yöntem: Bizden başka böyle dizi yapan bir ülke olduğunu sanmıyorum
Türkiye'de artık dizi sürelerinin yaklaşık 2,5 saat olduğuna vurgu yapan Selçuk Yöntem, "Bizden başka böyle dizi yapan bir ülke olduğunu sanmıyorum." dedi.
08 Eylül 2021, Çarşamba 13:15 Son Güncelleme:
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Selçuk Yöntem ve yönetmen Hilal Saral, bu yıl yedinci kez düzenlenen ‘Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'ne konuk oldu. Selçuk Yöntem, "Bizden başka böyle dizi yapan bir ülke olduğunu sanmıyorum. 5 günde 1 dizi bölümü çekiliyor, bu bir mucize.
'5 YILDIR DİZİLERE ARA VERDİM'
Dizi süreleri uzadıktan sonra 5 yıldır dizilere ara verdim. Bu, işin kreatif olmasını uzaklaştıran çok yıpratıcı bir hal. Dizi süreleri uzun olmasına rağmen kaliteli yapımlar ortaya çıkıyor" diye konuştu.
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