Selçuk Yöntem ve yönetmen Hilal Saral, bu yıl yedinci kez düzenlenen ‘Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'ne konuk oldu. Selçuk Yöntem, "Bizden başka böyle dizi yapan bir ülke olduğunu sanmıyorum. 5 günde 1 dizi bölümü çekiliyor, bu bir mucize.

'5 YILDIR DİZİLERE ARA VERDİM'

Dizi süreleri uzadıktan sonra 5 yıldır dizilere ara verdim. Bu, işin kreatif olmasını uzaklaştıran çok yıpratıcı bir hal. Dizi süreleri uzun olmasına rağmen kaliteli yapımlar ortaya çıkıyor" diye konuştu.



