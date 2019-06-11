Selçuk Yöntem yakın dostu Metin Akpınar’la eski ve yeni fotoğrafını paylaştı.

Yöntem fotoğrafa,'Alttaki fotoğraf 1978 de çekildi. Kulüp 12 de. Metin ağabey Ankara turnesinden sonra davet etmişti beni gelirsen ara demişti. Ben de turneye İstanbul'a gelince aradım ve yıllar geçmiş. Çok severim Metin ağabeyi tiyatro tarihimizdeki yeri çok önemli..' notunu düştü.

41 YILLIK DOSTLUK

İşte Selçuk Yöntem'in paylaşımı;

Seçuk Yöntem ve Metin Akpınar'ın 41 yıl arayla çekildikleri bu fotoğraf kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Takipçilerin çoğu, '41 kere maşallah' yorumunu yaptı.