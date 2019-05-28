Bir döneme damga vuran dizi Aşk-ı Memnu'nun oyuncuları Selçuk Yöntem, Zerrin Tekindor ve dizinin yönetmeni Hilal Saral, Almanya'nın Köln şehrinde bir araya geldi.

Yöntem, çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, 'Güzel buluşmalar çok iyi oluyor. Özlemişiz..' dedi.

Üçlünün neden buluştuğu ise merak konusu oldu. Bazı takipçiler, yeni bir proje olduğunu iddia ederken bazıları da 'Bihter eksik', 'Aşk-ı Memnu 2 mi geliyor?' yorumlarını yaptı.