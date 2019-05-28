Selçuk Yöntem'in paylaşımına yorum yağdı

Oyuncu Selçuk Yöntem, dizi arkadaşı Zerrin Tekindor ve Aşk-ı Memnu'nun yönetmeni Hilal Saral ile Almanya'da buluştu

28 Mayıs 2019, Salı 22:41 Son Güncelleme:
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Selçuk Yöntem'in paylaşımına yorum yağdı

Bir döneme damga vuran dizi Aşk-ı Memnu'nun oyuncuları Selçuk Yöntem, Zerrin Tekindor ve dizinin yönetmeni Hilal Saral, Almanya'nın Köln şehrinde bir araya geldi.

Yöntem, çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, 'Güzel buluşmalar çok iyi oluyor. Özlemişiz..' dedi.

Üçlünün neden buluştuğu ise merak konusu oldu. Bazı takipçiler, yeni bir proje olduğunu iddia ederken bazıları da 'Bihter eksik', 'Aşk-ı Memnu 2 mi geliyor?' yorumlarını yaptı.

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