Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini vuran selde Ezine Çayı'nın kenarındaki 8 katlı Ölçer Apartmanı da yıkılmıştı. Yıkılmadan hemen önce binanın 5'in katında oturan Senanur Kuş'un (21) ağabeyi ile yazışmaları ortaya çıktı. Genç kız İstanbul'da bulunan abi Mert Kuş ile mesajlaşması 5,30 saat sürdü. Çok korktuğunu dile getiren Senanur, abisi Mert'ten yardım isterken binanın temelinin su dolduğu bilgisini verdi. Senanur, abisinden helallik isterken son mesajı da 'bina çöküyor' oldu. Anne Şengül Kuş, ise tahliye kolaylaştırmak için 11 kişiyi bir araya getirdi. Oğlu ile son görüşmesinde" Oğlum seni çok seviyorum. Hakkını helal et " dedi. Sabah'ın haberi...

Türkiye'yi gözyaşına boğan sel felaketinin ardından bölgede yaralar sarılmaya başlandı. Ezine Çayı'nın kenarına 3 yıl önce inşa edilen ve selde yıkılan 8 katlı Ölçer Apartmanı enkazında AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma, Polis Arama Kurtarma ekiplerince 19 kişinin arama çalışmaları yürütülürken, sel sırasında apartmanda olanların yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor.

İstanbul'da yaşayan Şengül Kuş ablasının kızı Reyhan Özdoğan ile 2 yıl önce memleketleri Kastamonu Bozkurt İlçesi'nde tatillerini değerlendirebilecekleri bir daire almaya karar verdiler. Kuş ve Özdoğan ailesi Bozkurt'a gelerek Ezine Çayı'nın yanında bulunan 1 yıl önce yapılmış Ölçer Apartmanından 2 daire satın aldı.

Kurban Bayramı öncesi Şengül Kuş, kızı Senanur Kuş ile birlikte tatil için memleketleri Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine geldi. Ezine Çayı'nın yanındaki Ölçer Apartmanı'nda bulunan evlerine yerleşti.

TAHLİYE KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN 11 KİŞİYİ BİR ARAYA GETİRDİ

11 Ağustos günü yağmurun şiddeti artırması üzerine zabıta ekiplerinin 'araçlarınızı çekin sel geliyor' anonsu ile birlikte Reyhan Özdoğan ve Arzu Yücel apartmanlarının önünde bulunan araçlarını alarak sokağın üst kısmana çekti. Ezine Çayından taşmasıyla birlikte Reyhan Özdoğan ve Arzu Yücel, Ölçer Apartmanını etrafı sel suları ile dolmasından dolayı giriş yapamadı.

Apartmanda bulunan Şengül Kuş, sel sularının artması üzerine karar alarak torunlarım dediği Reyhan Özdoğan'ın 7 yaşındaki ikizleri Ayşe Miray Özdoğan, Kerem Ali Özdoğan, Arzu Yücel'in 12 yaşındaki ikizleri İclal Yücel, Ecrin Yücel, babaanneleri Ayşe Remziye Yücel dedeleri Nadir Yücel, Emine Genç oğlu Eymen Genç ve bir bebeği ile birlikte 5. katta bulunan evine topladı. Bu şekilde yardıma gelecek olan kişilerin daha hızlı tahliye işlemi gerçekleştirebileceğini düşündü.

"HAKKINI HELAL ET KARDEŞ"

Senanur Kuş'un cep telefonundan İstanbul'da bulunan abisi Mert Kuş'a sel felaketini haber vererek fotoğraflar gönderdi. 21 yaşındaki Senanur'un abine attığı mesajlar ise yürekleri parçaladı.





Senanur ve abi Mert 13,00'da başlayan mesajlaşma binanın çökme saati 17.38'e kadar devam etti. Senanur, 5,30 saatlik süreçte abisi Mert'e olup bitenler hakkında mesajlar atarken çok korktuğunu belirterek yardım çağrısında bulunuyor. Senanur'un son mesajı ise bina çöküyor oldu.

Senanur, abisi Mert ile aralarında geçen mesajlarda "Hakkını helal et kardeş. Abi yol yok. 2 saattir aynı azalma yok. Abi hiçbir değişiklik yok. Su ne azaldı ne arttı. 3 saat oldu. Dua et. Daha çok arabalar dereler taştı.

2 dakika ile Reyhan ablam arabasını çekti." Mesajlarına karşılık olarak abisi Mert Kuş, İstanbul'dan harekete geçerek bütün kurumları tek tek arayarak Bozkurt'ta bulunan evin konumu ve evde bulunan kişi sayısı verdi.

SON MESAJI, "BİNA ÇÖKÜYOR"

Mert Kuş kardeşi ile mesajlara devam ederek korkmaları konusunda temkinlerde bulundu. Senanur mesajların devam ederek, "Mert su seviyesi çok yükseldi. Durum Çok kötü. Mert yardım çağır. Çok korkuyorum. İtfaiyeyi ara. Abi korkuyorum sinirlerim bozuldu. Mert çok kötü. Evin temeli yok. Mert su evin temelinde dua et. Bina çöküyor.







