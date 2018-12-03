Selden etkilenen Bodrum İlçe Stadı devreyi kapattı

Bodrum'da selden etkilenen stadda gerekli şartlar yerine getirilene kadar maç oynanmamasına karar verildi

03 Aralık 2018, Pazartesi 18:52
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Selden etkilenen Bodrum İlçe Stadı devreyi kapattı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde selden etkilenen Bodrum İlçe Stadı'nda gerekli şartlar yerine getirilene kadar maç oynanmamasına karar verildi. 

İlçede geçen hafta etkili olan sel nedeniyle zarar gören Bodrum İlçe Stadı'nda inceleme yapan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, statta maç yapılamayacağı kanaatine vardı.

MAÇLAR ATATÜRK STADI'NDA OYNANACAK

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 Aralık Perşembe günü MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği 5. tur ilk maçının yanı sıra hafta sonu ligde Gümüşhanespor ile yapacağı ilk yarıdaki son iç saha mücadelesinin Muğla Atatürk Stadı'nda oynanmasına karar verildi.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile MKE Ankaragücü arasındaki müsabaka, saat 13.00'te başlayacak.

AA

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