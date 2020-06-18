Türkiye Sele kapılan kadının ölüm kalım mücadelesi verdiği anlar kamerada

Sele kapılan kadının ölüm kalım mücadelesi verdiği anlar kamerada

Türkiye

Sele kapılan kadının ölüm kalım mücadelesi verdiği anlar kamerada

Bursa'da aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle sele kapılan bir kadın son anda kurtarıldı. Talihsiz kadının suyla birlikte sürüklendiği anlar kameraya yansıdı.

18 Haziran 2020, Perşembe 15:48 Son Güncelleme:
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Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti. Tahtakale'de sel suları önüne ne kattıysa sürükledi. Bir kadın sel sularından son anda kurtarıldı.Öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. Merkez Osmangazi İlçesi Tahtakale ve İvazpaşa Mahallesi'nde sel suları Emine Kahvecioğlu isimli bir kadını sürükledi. Bölgedeki esnaflar kadını son anda kurtardılar.



Yağmur suları her şeyi sürükledi

Aynı bölgede sel suları çamaşır makinesi, motosiklet, saksılar ve çöp kutularını Üftade bölgesinden Tahtakale'ye kadar sürükledi. O anlar vatandaşlar tarafından an be an kaydedilirken, battaniye verilerek kurutulan Emine Kahvecioğlu hemen hastaneye kaldırıldı.

Ekipler bölgede

Polis, itfaiye ve AFAD ekipleri de bölgeye sevk edilirken, Uludağ'ın eteklerinden gelen sel suları sebebiyle yollarda çok sayıda çamur ve taş yığını birikti.

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