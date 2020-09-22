‘Selefi dernekleri silahlanıyor’ diyen Cübbeli Ahmet ifadeye çağrıldı
Cübbeli Ahmet adı ile bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, "Türkiye'de 2 bin selefi derneği var. Şahıslar pompalı, iç savaşa hazırlanıyorlar" sözleri nedeniyle ifadeye çağrıldı.
22 Eylül 2020, Salı 13:26 Son Güncelleme:
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‘Savcılık çağırırsa en az 150 derneğin ismini veririm’ diyen ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı.
CNN Türk’ten Ceylan Sever ise konuyla ilgili şu bilgileri verdi:
Ahmet Mamut Ünlü geçtiğimiz günlerde Türkiye’de 2000 civarında selefi yanlısı derneğin silahlandığını iddia etmiş ve savcılığın kendisini çağırması haline bu derneklerden en az 150 tanesini isim isim sayabileceğini söylemişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bu konuya ilişkin soruşturma başlattı ve Ahmet Mahmut Ünlü’yü tebligat göndererek ifadeye çağırdı.
Önümüzdeki gülerde Ahmet Mahmut Ünlü’nün ifadeye gelerek bu 150 derneğin ismini vermesi bekleniyor.
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