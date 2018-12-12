Selen Görgüzel, "Eşim bana her zaman destek oluyor. Bir tekli çıkarıyorum. Yakında klibini tamamlayıp çıkaracağız.

'İNŞALLAH BİR DAHAKİ ŞARKIDA KLİBİMİ O ÇEKECEK'

Liste başından gireceğiz. Benim bütçem eşim Hamdi Bey'in kaşesine yetmiyor. İnşallah bir dahaki şarkıda klibimi o çekecek" dedi.