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Selen Görgüzel Alkan: Bütçem Hamdi'nin kaşesine yetmiyor

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri önceki akşam Zorlu Center'da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Yönetmen Hamdi Alkan, geceye eşi Selen Görgüzel Alkan'la katıldı

12 Aralık 2018, Çarşamba 07:46
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Selen Görgüzel Alkan: Bütçem Hamdi'nin kaşesine yetmiyor

Selen Görgüzel, "Eşim bana her zaman destek oluyor. Bir tekli çıkarıyorum. Yakında klibini tamamlayıp çıkaracağız.

'İNŞALLAH BİR DAHAKİ ŞARKIDA KLİBİMİ O ÇEKECEK'

Liste başından gireceğiz. Benim bütçem eşim Hamdi Bey'in kaşesine yetmiyor. İnşallah bir dahaki şarkıda klibimi o çekecek" dedi.

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