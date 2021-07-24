‘Bi’ dakka’ şarkınız yaza bomba gibi girdi. Öyküsünü sizden dinleyelim.

Bu benim sekizinci single çalışmam. Bir gece kuzenim Cenk Tevetoğlu WhatsApp’tan bu şarkıyı attı. “Al kuzim, bu şarkıyı sen oku” dedi. Çok mutlu oldum. Gelen yorumlar ve dönüşler çok memnun edici. “Aman canım Selen Görgüzel de mi şarkı yapmış” deyip, yaptığım işleri görmezden gelen, köşe başlarını tutmuş kompleksi uyuzlar olmasa bu şarkı ortalığı çok daha fazla kasıp kavrulurdu.

Ses tonunuzu Gülben Ergen’e benzettim. Kızmazsınız, değil mi?

Kızmam tabii ki. Ben sesimi benzetmiyorum ama Gülben’in mücadeleci yönünü örnek alıyorum. Gülben de birbirinden güzel onlarca şarkıya imza atmış özel bir ses.

OYUNCULUK DA ŞARKICILIK DA BENİM ŞİZOFRENİ ÖZGÜRLÜĞÜM

Şarkı söylemeyi mi yoksa oyunculuğu mu daha çok seviyorsunuz?

Oyunculuk yaparken şarkı söylemeyi, şarkı söylerken oyunculuğu… Oyunculuk da şarkıcılık da benim şizofreni özgürlüğüm.

OYUNCULUĞUM HAMDİ’YLE OLAN EVLİLİĞİMİN GÖLGESİNDE KALDI

Sizi neden dizi ve filmlerde daha sık görmüyoruz?

Oyunculuk Hamdi’yle olan evliliğimin gölgesinde kaldı. Bana iş vermemek için ellerinden geleni yapıyorlar duyuyorum benimle alakası olmayan bir Selen’i yorumluyor ama ben pes etmem etmeyeceğim çünkü ben oyuncuyum gerekirse sokağa bile tiyatro kurar bana gölge eden her şeyi kesip atarım.

DOĞULU KADIN KARAKTERİNİ TABİRİ CAİZSE ÖTTÜRÜRÜM

Asla oynamam dediğin roller?

Türkiye’nin en iyi diyalektiğini yapan oyuncularından biriyim. Özellikle Doğulu kadın karakterini tabiri caizse öttürürüm. İnandığım her rolü oynarım.

HAYATLA TEK BAŞIMA SAVAŞINCA YAŞLANMAYA VAKTİM OLMADI

Bu kadar genç ve diri kalmayı nasıl başarıyorsunuz?

Genç görünmek mi? Zaten ben hâlâ çok gencim. (Gülüyor) 42 yaş nedir ki? Bu yaşta yeni anne olan kadınlar var. Bize öğretilen kalıplarda yaşamıyorum. Ayıp gibi kavramları kabul etmiyorum. Bir de mücadele insanı diri tutuyor. Hayatım boyunca yayılmak nedir bilmedim, Hayatla tek başıma maddi manevi savaşınca yaşlanmaya vaktim olmadı.

KENDİNE GÜVENEN AKILLI KADIN SAYISI AZALINCA FİLTRELİ GÜZELLER ORTAYA ÇIKTI

Toplumun kadına dayattığı güzellik algısına ne diyorsun?

Güzele bakmak sevaptır ama zorla da güzellik olmaz. Güzelliğinden başka özelliği olmayan, kendine güvenen ayaklarının üzerinde duran, aklı çalışan kadın sayısı azaldıkça toplumun bol filtreli güzeller karşımıza çıkarmaya başladı. Bu da maalesef gerçek güzellik kavramının içini boşalttı.

‘AYIP AYIP EVLİ BARKLI KADINSIN HİÇ YAKIŞIYOR MU?’

Her yaz olduğu gibi bu yaz da bikinili fotoğraflarınızla görsel bir şov yapıyorsunuz. Sosyal medyadan nasıl yorumlar geliyor?

“Helal olsun Selen Hanım muhteşem görünüyorsunuz” diyen de var, “Ayıp ayıp evli barklı kadınsın hiç yakışıyor mu?” diyen de... Bazıları da çok iğrenç yorumlar yazıyorlar ama ben takmıyorum çünkü tutarsız, aklı başında olmayan söz ve kişiler benim için yok hükmündedir. Yapıcı eleştiriye her zaman açığım; namustan bahsedip edebe küfürle davet edilir mi? Ayrıca bikini giyip camide poz vermiyorum ki! Ya çok kıskançlar ya da aşırı geri kafalı…

BEĞENİLMEYİ, ONAYLANMAYI SEVİYORUM İYİ OLAN NEYİM VARSA ORTAYA KOYUYORUM

Peki, neden bu kadar çok bikinili poz paylaşıyorsunuz?

Beğenilmeyi, takdir görmeyi, onaylanmayı seviyorum çünkü bu benim işim. Kendime iyi bakıyorum. Sesimi ve şovumu sahnede, ruhumu oyunculukta bedenimi de sosyal medyada paylaşıp iyi olan neyim varsa ortaya koyuyorum. Ben bir bütünüm. İyi yemek yapsam onu da paylaşırdım.

HAMDİ’NİN TEPKİSİ BANA DEĞİL ÇIKAN HABERLERE

Bazıları Hamdi Bey’in ‘çok geniş’ olduğunu söylüyor. Bu yorumlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Hamdi’nin tepkisi bana değil, benim yüzümden çıkacak haber ve söylemlere… Ben de, bari biz bu baskıya yenik düşmeyelim diye inadına paylaşım yapıyorum. Namus kavramı konusunda idrak edemediğimiz şeyler var. Müge Anlı’nın programına çıkan tiplere bakarsanız, masum görünenlerin toplumun aile yapısına uymayan bir yaşantıya sahip olduklarını görürsünüz. Ne kadar sapkınlık varsa yaşıyorlar.

Hamdi Bey kıskanç biri değil mi?

Öğrenilmiş ve öğretilmiş koca anlayışı çok yanlış. Koca, karısını kıskanmalı gizlemeli, saklamalı algısı çok saçma. Hamdi, kıskanç biri değil. Hatta bazen bu baskıların etkisinde kaldığım için bana söyleniyor.

Evliliğiniz nasıl gidiyor?

Bazen ilk günkü gibi acayip mutluyuz, bazen birbirimizin yüzünü bile görmek istemiyoruz. Evlilik dediğin şey zaten böyle bir şey. Boşanmaya karar verip sabaha kadar sarılıp uyuyoruz, biz de normal değiliz galiba.

Bir dönem kariyerinizin Hamdi Alkan sayesinde parladığı söyleniyordu. Bu söylentilere ne dersiniz?

Hamdi’den sonra halk tarafından bilinirliğim arttı, doğru ama benim sektördeki hikayem çok eski. 15 yaşında kamera arkası ile başladım. Stüdyoda paspasladım, elimde mikrofon sabahlara kadar muhabirlik yaptım… Oyunculuk hayatına geçiş yaptığımda 17 yaşındaydım. Zaten küçücüktüm, bir de anne olup hayat mücadelemi ikiye katladım. Sabahlara kadar zatürre olma pahasına titreye titreye çalıştığım işlerin yeri geldi parasını alamadım. İftira, taciz ne varsa maalesef yaşadım…

‘EŞİNİN YANINDA GÜNDEME GELMEYE ÇALIŞAN SELEN’ ZANNETTİKLERİ KADIN DEĞİLİM BEN

Hayatınızın kitap olmasını istiyordunuz, son durum nedir?

Pandemide kapanıp ne var ne yok yazdım. Yazarken böğüre böğüre ağladım. Yaşadıklarıma kendim bile inanamadım çünkü ayakta ve hayatta kalmak için unutmak zorundaydım. İçim temizlendi yazarken, kendi hatalarımla da yüzleştim. İç kanaması geçirecek kadar yediğim dayaklara rağmen tek başıma o baskıdan kurtuldum. Verdiğim mücadele bu röportaja sığmaz ama ‘eşinin yanında gündeme gelmeye çalışan Selen’ zannettikleri kadın değilim ben. Çektiğim her acının sorumlusu olan herkesi Allah’a havale ediyorum.

ÖZEL UÇAKLA SEYAHAT EDERKEN DE AYNI KADINDIM EVİNE SU ALAMAYACAK HALDEYKEN DE…

Sana dair bilmediğimiz neler var?

Özel uçakla seyahat ederken de aynı kadındım evine su alamayacak haldeyken de… Çünkü ben parayla veya şöhretle değil gerçek benliğimle var oluyorum. O yüzden de hiçbir şeyden korkuyorum.

KARŞIDAN KARŞIYA GEÇERKEN ARABALARIN YOL VERMESİ DIŞINDA GÜZELLİĞİMİN AVANTAJINI YAŞAMADIM

Güzel ve seksi olmak avantaj mı?

Valla ben kadar karşıdan karşıya geçerken arabaların yol vermesi dışında güzelliğimin avantajını yaşayamadım. Akıllı değilsen güzellik ve seksilik zarar veriyor.

Yakında konserleriniz olacak mı?

28 Temmuz’da ilk olarak Bodrum’da sahne programlarım başlıyor ama ona bile bir sürü laf ediyorlar. “Karar ver’ Oyuncu musun? Şarkıcı mı?” diyorlar. Oyunculuk yaparken de, “Aslında sesin çok güzel, çok güzel enerjin var. Niye sahne yapmıyorsun?” diye soruyorlar. Anlayacağınız insanlara kendinizle ilgili konuşma hakkı verince dışarıdan süper ahkam kesiyorlar.

KADININ KADINA YAŞATTIĞI ZORLUK ATAERKİLLİKLE MÜCADELE ETMEKTEN DAHA ZOR

Sektörde kadın olmanın zorluklarını yaşadınız mı?

İnan ki kadının kadına yaşattığı zorluk, ataerkillikle mücadele etmekten daha zor. 2009 yılında sette çok çirkin bir taciz olayı yaşamıştım. O dönem basına yansımıştı ama reklam yaptığımı iddia edenler oldu. Hakkımı arayıp dava açtığım için bana kızdılar o olaydan sonra çok uzun süre işsiz kaldım.