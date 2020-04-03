Magazin Selen Görgüzel: Birbirimizden nefret ettik

Selen Görgüzel: Birbirimizden nefret ettik

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Selen Görgüzel: Birbirimizden nefret ettik

Selen Görgüzel, karantina günlerinde Hamdi Alkan ile olan ilişkisi hakkında "Bu dönemde birbirimizden nefret ettiğimizin farkına vardık. Karşılıklı olarak bayağı gıcık kaptığımız şeyler varmış meğer" ifadelerini kullandı. Ali KESER / POSTA

03 Nisan 2020, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Şarkıcı-oyuncu Selen Görgüzel önceki gün Zekeriyaköy’deydi. Tek başına alışverişe gitmişti. Çıkışta telefonu çaldı. Arayan 2014’te İtalya-Roma’da evlendiği yönetmen Hamdi Alkan’dı. Selen Görgüzel konuşma sonrası, “Hamdi Bey sipariş verdi. Unutmadan hemen almam lazım” dedi. Sonra ekledi: “Eşim bu koronavirüs salgını nedeniyle panik. 20 gündür evden dışarı adım atmıyor. Markete beni gönderiyor. Ofisboy oldum resmen.

'Gıcık kaptık'

Selen Görgüzel, “Bu dönemde birbirimizden nefret ettiğimizin farkına vardık. Karşılıklı olarak bayağı gıcık kaptığımız şeyler varmış meğer. Çiftlerin bu kadar iç içe kalması çok zor. Çözümü zaman zaman ayrı odalara çekilmekte buluyoruz” dedi.

Berfu Yenenler ile evli olan Eser Yenenler de iki gün önce “24 saat beraberiz. Bu hiç kolay değil. Tartışmalarımız arttı” diye konuşmuştu.

Ebru Şancı da eşi Alparslan Öztürk ile yaşadıkları evde katları ayırmıştı.


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