Selen Görgüzel: Birbirimizden nefret ettik

Şarkıcı-oyuncu Selen Görgüzel önceki gün Zekeriyaköy’deydi. Tek başına alışverişe gitmişti. Çıkışta telefonu çaldı. Arayan 2014’te İtalya-Roma’da evlendiği yönetmen Hamdi Alkan’dı. Selen Görgüzel konuşma sonrası, “Hamdi Bey sipariş verdi. Unutmadan hemen almam lazım” dedi. Sonra ekledi: “Eşim bu koronavirüs salgını nedeniyle panik. 20 gündür evden dışarı adım atmıyor. Markete beni gönderiyor. Ofisboy oldum resmen.”

'Gıcık kaptık'

Selen Görgüzel, “Bu dönemde birbirimizden nefret ettiğimizin farkına vardık. Karşılıklı olarak bayağı gıcık kaptığımız şeyler varmış meğer. Çiftlerin bu kadar iç içe kalması çok zor. Çözümü zaman zaman ayrı odalara çekilmekte buluyoruz” dedi.

Berfu Yenenler ile evli olan Eser Yenenler de iki gün önce “24 saat beraberiz. Bu hiç kolay değil. Tartışmalarımız arttı” diye konuşmuştu.

Ebru Şancı da eşi Alparslan Öztürk ile yaşadıkları evde katları ayırmıştı.



