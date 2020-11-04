Selen Görgüzel corona virüse yakalandı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını, ünlü isimleri de yoğun şekilde etkiliyor. Son olarak Selen Görgüzel, korona virüse yakalandı.Uçankuş'un haberine göre; geçtiğimiz gün testinin pozitif çıktığını öğrenen Selen Görgüzel'in, sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin evde devam ettiği öğrenildi.

41 yaşındaki oyuncunun eşi Hamdi Alkan’ın ise testinin negatif çıktığı ve evde karantinada olduğu öğrenildi.

'Hayat gerçekten #evesığarmış'

Pandemi döneminde eşi hamdi Alkan’ı tıraş eden Selen Görgüzel, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Selen güzellik salonu. Selen restaurant. Selen kafe. Selen sinema salonu. Selen fitness. Selen TV. Selen butik. Selen spa. Selen tiyatro ve daha bir sürü şey. Hayat gerçekten #evesığarmış" mesajını yazmıştı.



