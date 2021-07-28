Selen Görgüzel: Direkt çakarım

Oyunculuktan şarkıcılığa geçiş yapan Selen Görgüzel, önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Bronz teni ile dikkat çeken şarkıcı “Evet bayağı bronzum. Bodrum’da tatildeydim” dedi. Tatilde paylaştığı bikinili fotoğraflarını eşi Hamdi Alkan’ın isteği üzerine sildiği dedikoduları hakkında “Koyduktan sonra beğenmedim ve kaldırdım. Hamdi Bey’in kıskançlığı söz konusu değil. Asla bana ‘Öyle giyme, böyle yapma’ demez” diye konuştu.

‘TARTIŞIYORUZ, GEÇİYOR’

Geçtiğimiz günlerde, “Hamdi ile çok boşanma kararı aldık, sonra gece beraber sarılıp uyuduk” açıklaması yapan Görgüzel, “Her evlilikte olur, biz çok tartışıyoruz. Sonra geçiyor. O benden, ben de ondan iyisini mi bulacağız. Aramızda bugüne dek sadece sözlü şiddet oldu. Ben bu kasları boşuna mı yaptım? Direkt çakarım” dedi.