Selen Seyven doğum için gün sayıyor

Bir süredir ekranlardan uzak olan Selen Seyven, geçtiğimiz yıl ağustos ayında Baran Yıldırım ile dünyaevine girmişti.

Güzel haberi "Biz evlendik. Kendi aramızda, güzel dostlarımız ve canımız ailemiz şahitliğinde" sözleriyle sosyal medya hesabından duyuran 35 yaşındaki oyuncu, anne olmak için gün sayıyor.

Eylül ayında ilk bebeklerini kucaklarına alacak olan çiftin, kızları olacak.



