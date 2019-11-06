Selena Gomez tarihe geçti

Selena Gomez, ilk kez listelerde bir numaraya yükseldi

06 Kasım 2019, Çarşamba 08:01 Son Güncelleme:
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Selena Gomez tarihe geçti

ABD’li şarkıcı Selena Gomez (27), yeni çıkardığı ‘Lose You To Love Me’ şarkısıyla 10 yıllık kariyerinde ilk kez listelerde bir numaraya yükseldi.

Hem Billoard hem de Rolling Stones listelerinde 1 numara

Üstelik şarkı hem Billoard hem de Rolling Stones listelerinde aynı anda bir numaraya çıkan ilk parça olarak tarihe geçti.


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