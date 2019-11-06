Selena Gomez tarihe geçti
Selena Gomez, ilk kez listelerde bir numaraya yükseldi
ABD’li şarkıcı Selena Gomez (27), yeni çıkardığı ‘Lose You To Love Me’ şarkısıyla 10 yıllık kariyerinde ilk kez listelerde bir numaraya yükseldi.
Hem Billoard hem de Rolling Stones listelerinde 1 numara
Üstelik şarkı hem Billoard hem de Rolling Stones listelerinde aynı anda bir numaraya çıkan ilk parça olarak tarihe geçti.
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