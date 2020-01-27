Selena Gomez’den Justin Bieber itirafı

Selena Gomez, , ‘Lose You to Love Me’ adlı şarkısının Kanadalı şarkıcı Justin Bieber’le yaşadığı 7 yıllık ilişki hakkında olduğunu açıkladı. Şarkının bir nefret şarkısı olmadığını söyleyen Gomez, " Güzel bir şeyler yaşadım ve onun böyle olduğunu asla inkâr etmeyeceğim. Çok zordu ve bittiğine çok mutluyum” dedi. Bieber'le yaşadığı ilişkinin hayatının en zor dönemlerinden biri olarak görüp görmediğiyle ilgili bir soruya da yanıt veren Gomez, “Hayır, çünkü onda gücü buldum. Kurban zihniyetinden kurtulamamak tehlikeli. Saygısızlık etmiyorum, bir tür istismar kurbanı olduğumu hissediyorum" dedi.

“Gururluyum”

Bu sözlerle duyusal istismarı kastedip etmediğini sorulan Gomez, "Evet ve bence bir yetişkin olarak onu anlamanın bir yolunu bulmak zorundaydım. Bir de yaptığım seçimleri de anlamak zorundaydım" diye yanıtladı. Gomez ayrıca şunları söyledi: "Kesinlikle hayatımın geri kalanını bundan bahsetmekle harcamak istemediğim gibi gerçekten hiç olmadığım kadar güçlü hissettiğimi ve mümkün olduğu kadar da onurlu bir şekilde bunu aştığımı söyleyebildiğim için gerçekten gururluyum."

Justin Bieber: Kadınlara karşı alıngan ve saygısız oldum

Geçen eylül ayında daha önce hayatına giren kadınlara kötü davrandığını Instagramda yaptığı bir paylaşımda anlatan Bieber ise, şunları yazmıştı:

“19 yaşındayken oldukça ağır uyuşturucu kullanmaya başladım ve tüm ilişkilerimi kötü kullandım. Kadınlara karşı alıngan ve saygısız oldum. Beni seven herkese karşı mesafeli oldum ve olduğum kişinin kabuğunun arkasında saklanıyordum. Düzlüğe hiç çıkmayacakmışım gibi hissettim. Tüm bu korkunç kararlardan geri dönmek, bozulmuş ilişkileri düzeltmek ve ilişki alışkanlığımı değiştirmek yıllarımı aldı. "

Justin Bieber model Hailey Baldwin'le eylül ayında evlenmişti.