



İnsan vücudu için çok önemli bir mineral olan selenyum bağışıklık sistemini güçlendirir, kalp hastalıklarından korur, doğurganlığı arttırır, zihinsel problemleri giderir ve kansere karşı koruyucudur. Marifetleri saymakla bitmeyen bu minerali doğal besinlerle vücudumuzda arttırmak mümkündür. Selenyum arttırıcı besinler haberimizde.

Selenyum nedir?

Selenyum, DNA fonksiyonlarının, tiroid bezlerinin ve bağışıklık sisteminin sağlıklı çalışması için gerekli olan ve vücudumuz için çok önemli olan bir minareldir. Erken yaşlanmayı önlemeye yardımcı olur. Kalp sağlığı, üreme, zihinsel sağlık, enfeksiyon ve iltihap tedavilerini destekleyicidir. Saç ve tırnak sağlığı açısından oldukça aktif bir mineraldir. Selenyum E vitaminiyle birlikte hareket edebilir veya bu vitaminin yerine geçebilir. Selenyum eksikliği bağışıklık sistemini zayıflatarak kanser gibi kronik hastalıkların gelişimine yol açabilir ve fazlalığı ise vücutta toksin üretir. Selenyum genelde Brezilya fındığı, yumurta, turpgiller, tahıllar, et ve deniz ürünlerinde bulunur.

Selenyum ne işe yarar?

⦁ Kansere karşı korur.

Vücuttaki oksidatif stresin azalmasına ek olarak, bu element bazı kanser türlerinin riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Bu durum, selenyumun DNA hasarını ve oksidatif stresi azaltma, bağışıklık sistemini arttırma ve kanser hücrelerini tahrip etme kabiliyetine bağlanmıştır. Bazı araştırmalar yüksek selenyum seviyesine sahip olmanın meme, akciğer, kolon ve prostat kanserleri de dahil olmak üzere belirli kanser türlerine karşı savunduğunu ortaya çıkardı.

⦁ Güçlü bir antioksidandır.

Antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını önleyen bileşiklerdir. Serbest radikaller günlük olarak vücudunuzda oluşan metabolizma gibi işlemlerin yan ürünleridir. Genellikle kötü bir rol alırlar, ancak serbest radikaller sağlık için çok önemlidir. Vücudu hastalıktan korumak da dahil olmak üzere önemli işlevleri yerine getirirler.

⦁ Kan akışını artırır ve Kalp hastalıkları riskini düşürür.

Selenyum takviyeleri veya selenyum açısından zengin gıdaların tüketiminin artırılması, koroner kalp hastalığının önlenmesine yardımcı olabilir. Selenyumun; iltihapla savaşma, kan akışını artırma, serbest radikal oksidatif stresi azaltma ve antioksidan aktiviteye yardım etme yeteneği ile kalp sağlığına yararlı olabileceğine inanılmaktadır.

⦁ Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Çalışmalara göre, bağışıklık sisteminin düzgün çalışması için selenyum gereklidir ve aynı zamanda HIV de dahil olmak üzere virüslerin gelişimini önlemede selenyum önemli bir yapı maddesi olabilir. HIV virüsü taşıyan hastalarda selenyumun, hastalığın ilerlemesi ve AIDS’i yavaşlatmakta yararlı olduğu anlaşılmıştır.

⦁ Doğurganlığı arttırmaya yardımcı olduğu bilinmektedir.

Selenyum, düzgün sperm hareketliliği için gereklidir. Selenyum sperm mitokondri kapsülüne dahil edilir ve vajinal kanalda hareket ettikçe spermin davranış ve işlevini etkileyebilir. Bazı çalışmalar, selenyumun düşük yapma riskini azaltabileceğini de göstermektedir.

⦁ Zihinsel problemleri önlemeye yardımcı olur.

Alzheimer hastalığı, hafıza kaybına neden olan ve düşünme ve davranışları olumsuz yönde etkileyen yıkıcı bir durumdur. Alzheimer hastalığı olan kişilerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu nedenle, bu dejeneratif hastalığı önlemek için yollar bulmak zorunludur. Bazı çalışmalar, Alzheimer hastalığı olan hastaların kanda selenyum seviyelerinin düşük olduğunu göstermiştir. Bazı çalışmalar, hem gıda hem de takviyelerdeki selenyumun, Alzheimer hastalığı olan hastalarda belleği geliştirebileceğini göstermiştir.

⦁ Astım belirtilerini azaltmaktadır.

Astım, akciğerleri içine ve dışına hava taşıyan havayollarını etkileyen kronik bir hastalıktır. Bu hastalıkta solunum yolları iltihaplanır ve daralmaya başlar; hırıltı, nefes darlığı, göğüste sıkışma ve öksürük gibi semptomlara neden olur. Astım, vücutta artmış oksidatif stres ve inflamasyon ile ilişkilidir. Selenyumun vücuttaki iltihabı azaltma kabiliyeti nedeniyle, bazı çalışmalar bu mineralin astımla ilişkili semptomları azaltmada etkili olabileceğini göstermektedir. Araştırmalar astımı olan kişilerin kanda selenyum seviyelerinin düşük olduğunu gösteriyor.

⦁ Tiroit çalışımını düzenler.

Selenyum, tiroit hormonlarının üretimi için bir katalizör görevi görür. Tiroit bezi, iştah, uyku, sıcaklık, ağırlık, enerji ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok önemli günlük vücut fonksiyonlarını kontrol eder. Tiroit fonksiyonu ile ilgili bir sorun; sinirlilik, kas zayıflığı, yorgunluk, kilo alma veya kilo verme ve uykusuzluk gibi olumsuz semptomlarla sonuçlanabilir. Bu nedenle vücuda uygun miktarlarda selenyum alarak, etkilerinden faydalanabilirsiniz.

İçerisinde selenyum barındıran besinler.

-Ay çekirdeği

-Tavuk

-Yumurta

-Sardalya

-Orkinos

-İstiridye

-Brezilya cevizi

-Jambon

-Dana eti

-Yulaf

-Peynir

-Mantar

Selenyum eksikliği nasıl anlaşılır?

Selenyum önemli bir mineraldir; çünkü çeşitli sistemlerin işlevini destekler. Bunlar endokrin, immün ve kardiyovasküler sistemlerdir. Bir araştırmaya göre, selenyum eksikliği ve belirli kanser türleri arasında bir bağlantı olabileceğini düşündürmektedir.

Selenyum eksikliğinin en yaygın semptomları ise şunlardır:

⦁ Erkeklerde ve kadınlarda infertilite (kısırlık)

⦁ Kas güçsüzlüğü

⦁ Yorgunluk

⦁ Bilinç bulanıklığı

⦁ Saç dökülmesi

⦁ Bağışıklık sisteminin zayıflaması

Selenyum eksikliğini kendimiz teşhis etmemiz zor olabilir. Bu nedenle bir uzman tarafından teşhis edilip tanı konulması en doğrusudur.

Selenyum fazlalığı ne tür problemler oluşturur?

Selenyum sağlık için gerekli olsa da, çok fazla almak tehlikeli olabilir. Aslında, yüksek dozlarda tüketmek toksik ve hatta ölümcül olabilir. Bu nedenle bir uzman tarafından kontrol altında tutularak istenilen seviyeye getirilmesi en doğrusudur.

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